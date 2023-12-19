5 مسببات للفوضى فى غرف النوم.. تخلص منها لمنحك مكانًا نظيفًا ومريحًا

MENAFN - Youm7) غرفة النوم هي الركن البعيد الهادئ الخاص بحياتك الشخصية، فلابد أن تساعدك على الحصول على الراحة النفسية والتخلص من تعب اليوم والتوتر والقلق، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الأشياء غير المرغوب في وجودها تتسبب في حدوث قلق وتغير في الحالة المزاجية، ووفقًا لما جاء في موقع realsimpleنستعرض أبرز الأشياء في غرفة النوم يجب التخلص منها للحصول على الراحة.

ملاءات أو بطانيات ملاءات أو بطانيات ممزقة:

حاول أن تتخلص من ملاءتك القديمة الممزقة واستبدالهم

بملاءات جديدة

تضيء الغرفة وتضفي عليها نوع من البهجة ، ويمكنك التبرع بالأغطية

القديمة في حالة إذا كانت في حالة تسمح بذلك، أو التبرع بها إلى شركات إعادة التدوير

كومة الكتب جانب السرير

في كل غرفة نوم يوجد منضدة إلى جوار السرير لا تخلو من كومة كتب كنت تنوي قراءتها أو بدأت بالفعل في قراءتها وتركتها، فحاول التخلص من الفوضى على هذه المنضدة ونقل الكتب إلى المكتبة أو التبرع بهم إذا كانت كتب لا تروقك وتعرف أنك لن تكملها.

المجلات القديمة

تخلص من المجلات القديمة سواء كانت في خزانتك، أو على منضدتك، أو مخبأة في أحد الأدراج، فمن المحتمل أنك لا تحتاج إلى مجلات عمرها سنوات ماضية ، في حالة إذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض المقالات فلابد من تجميعها

والاحتفاظ بها في مكان خاص

مستحضرات التجميل والمكياج منتهية الصلاحية:

يجب فحص أدوات المكياج والتأكد من التاريخ

الذي يشير إلى الصلاحية ،فمن المحتمل أن يكون تاريخ استخدامها قد تجاوز فترة طويلة فيفضل التخلص منها كي لا تكون أرض خصبة للبكتيريا.

الجوارب القديمة

ابحث في درج الجوارب، وقم بفحصهم

في حالة العثور على جوارب قديمة او ممزقة فتخلص منها

فهي قطعة سهلة الاستبدال

كومة كتب



