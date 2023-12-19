5 مسببات للفوضى فى غرف النوم.. تخلص منها لمنحك مكانًا نظيفًا ومريحًا

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- Youm7) غرفة النوم هي الركن البعيد الهادئ الخاص بحياتك الشخصية، فلابد أن تساعدك على الحصول على الراحة النفسية والتخلص من تعب اليوم والتوتر والقلق، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الأشياء غير المرغوب في وجودها تتسبب في حدوث قلق وتغير في الحالة المزاجية، ووفقًا لما جاء في موقع realsimple
نستعرض أبرز الأشياء في غرفة النوم يجب التخلص منها للحصول على الراحة.
ملاءات أو بطانيات ملاءات أو بطانيات ممزقة:
حاول أن تتخلص من ملاءتك القديمة الممزقة واستبدالهم
بملاءات جديدة
تضيء الغرفة وتضفي عليها نوع من البهجة ، ويمكنك التبرع بالأغطية
القديمة في حالة إذا كانت في حالة تسمح بذلك، أو التبرع بها إلى شركات إعادة التدوير
كومة الكتب جانب السرير
في كل غرفة نوم يوجد منضدة إلى جوار السرير لا تخلو من كومة كتب كنت تنوي قراءتها أو بدأت بالفعل في قراءتها وتركتها، فحاول التخلص من الفوضى على هذه المنضدة ونقل الكتب إلى المكتبة أو التبرع بهم إذا كانت كتب لا تروقك وتعرف أنك لن تكملها.
المجلات القديمة
تخلص من المجلات القديمة سواء كانت في خزانتك، أو على منضدتك، أو مخبأة في أحد الأدراج، فمن المحتمل أنك لا تحتاج إلى مجلات عمرها سنوات ماضية ، في حالة إذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض المقالات فلابد من تجميعها
والاحتفاظ بها في مكان خاص
مستحضرات التجميل والمكياج منتهية الصلاحية:
يجب فحص أدوات المكياج والتأكد من التاريخ
الذي يشير إلى الصلاحية ،فمن المحتمل أن يكون تاريخ استخدامها قد تجاوز فترة طويلة فيفضل التخلص منها كي لا تكون أرض خصبة للبكتيريا.
الجوارب القديمة
ابحث في درج الجوارب، وقم بفحصهم
في حالة العثور على جوارب قديمة او ممزقة فتخلص منها
فهي قطعة سهلة الاستبدال
كومة كتب
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