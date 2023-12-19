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الكهرباء: موافقة الاتحاد الأوروبى على نقل الكهرباء لليونان دليل على قوة الشبكة المصرية

12/19/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن قرار اعتماد مشروع ربط كهربائى بين اى دولة أوروبية و دولة من خارج القارة الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على عدة معايير يجب توافرها فى المشروع ليحصل على الاعتماد.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اعتماد الاتحاد الأوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان هو الأول فى تاريخ القارة الأوربية ، موضحا أن هذا المشروع تنافس عليه عدة دول أوروبية و أفريقية و تم اختيار مصر لتنفيذه نتيجة لعدة أسباب أهمها قوة شبكة نقل الكهرباء المصرية و قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة.



وأشار المصدر إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان يعد الأضخم فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي نتيجة بعد المسافة بين البلدين و يعتبر حاليا في مرحلة الاستشارات و الدراسات، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة ، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية
عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.



وتابع المصدر أن من مميزات الربط الكهربائي بين مصر و قبرص و اليونان هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف بينما يبلغ أقصى حمل باوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين باوروبا بالتغذية الكهربائية.












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