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الكهرباء: تصدير الطاقة لأوروبا من خلال كابلات تحت الماء بعمق غير مسبوق

12/19/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا والذى سيكون نقطة انطلاق تحول مصر لمحور عالمى للطاقة وبالأخص لأوروبا، سيكون من خلال مد كابلات بعمق تحت الماء غير مسبوق فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مد كابلات تحت الماء بعمق 2 كيلو ونصف لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا، موضحًا أن المتعارف عليه عالميا هو مد الكابلات تحت الماء بعمق يصل إلى كيلو ونصف بحد أقصى.



وأضاف أن اعتماد الاتحاد الأوروبى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان كأول مشروع ربط كهربائى بين دولة أوروبية ودولة من خارج القارة يعد نتيجة لعدة أسباب أهمها قوة الشبكة الكهربائية، موكدا أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجا وات.



وتابع المصدر أنه من مميزات الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان وإيطاليا هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف، بينما يبلغ أقصى حمل بأوروبا خلال فصل الشتاء، ما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين بأوروبا بالتغذية الكهربائية.












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