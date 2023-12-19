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120 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات 22 مليار دولار

12/19/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) تسعى مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي ، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف.



ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي تضمنت توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة (2022 -2014)، وتحقيق 448 كشفا (315) زيت - 133 غاز).



وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما اسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.



ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 27 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصفر، منها حقل " أتول" باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل "نورس " باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية

تورس، ليبرا، جيزة، فيوم ريفين، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.



وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات وتحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021 بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285) مليون طن منتجات بترولية 367مليون طن غاز طبيعي).












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