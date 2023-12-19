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موظفو الدولة يصرفون مرتبات شهر ديسمبر الأحد المقبل

12/19/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ
وزارة المالية
صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر
بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
ويشمل راتب شهر ديسمبر علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادتها من 300 جنيه شهريًا لتصبح 600 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
كما يستفيد من علاوة غلاء المعيشة العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
وسبق أن حددت وزارة المالية الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالتالي (السادسة 4 آلاف جنيه، الخامسة 4500 جنيه، الرابعة 5 آلاف جنيه، الثالثة 5500 جنيه، الثانية 6 آلاف جنيه، الأولى 7 آلاف جنيه، مدير عام 8 آلاف جنيه، العالية 9 آلاف جنيه، الممتازة 11 ألف جنيه)، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2023.








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