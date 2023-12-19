شركات قطاع الأعمال تنجز مشروعات بـ20 مليار جنيه فى مبادرة حياة كريمة

MENAFN - Youm7) أنجزت عدد من شركات قطاع الأعمال العام ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 20 مليار جنيه ،ضمن المرحلة الأولي والثانية في العديد من المحافظات المختلفة.

وتابع الدكتور هانى عثمان سليمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تنفيذ بعضا من تلك المشروعات خلال اجتماعه بمجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات، بحضور المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، مشددا على أهمية تنفيذ مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لها، علاوة على الالتزام بمعايير الشفافية في مختلف المعاملات المالية، واستعرض الاجتماع سياسات الشركة وأهم مشروعاتها والعديد من المقترحات لدفع العمل.

كما يتابع رئيس القابضة للتشييد والتعمير، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، سير مشروعات حياة كريمة التي تتضمن مشروعات خدمية متنوعة فى مجالات بناء المراكز الخدمية والصحية والصرف الصحى والمياه والكهرباء، والطرق والكبارى وخطوط الكهرباء وغيرها بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى وجه الخصوص في محافظات الصعيد بهدف توفير الخدمات لمئات الآلاف من المواطنين، وينفذ مشروع حياة كريمة فى نطاق 4500 قرية، وتم تقسيم العمل وفق 3 مراحل، هى: المرحلة الأولى: تشمل القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وهى القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، وتشمل 377 قرية، بـ11 محافظة، والثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.