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كتاب وجوه للمرأة الثائرة يقدم قراءة وتحليل لمؤلفات حاكم الشارقة

12/19/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا كتاب "وجوه للمرأة الثائرة في إبداع د. سلطان القاسمي" للكاتبة والباحثة الدكتورة أمل الجمل، وسوف يتم مناقشة الكتاب من خلال ندوة بمسرح المجلس الأعلى لشئون الأسرة بالشارقة، اليوم، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحَا.



يستعرض الكتاب نماذج لحضور المرأة في أكثر من عمل لسمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، و تنطلق أمل الجمل في بحثها من مقولة مولانا جلال الدين الرومي: "للمرأة حضور خفي.. لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف..." موضحة أنه كثيراً ما اشتكت الحركة النسوية، وشعرت النساء بالغبن جراء الظلم الواقع على المرأة، والتجهيل لدورها تاريخياً وإبداعياً، كان البعض يفسر ذلك الظلم والتجاهل بأن التاريخ يسطره القوي صاحب النفوذ، إذ يكتبه الرجال في أغلب الأحيان، فما هو قولنا الآن، وها هو رجل مبدع، وحاكم ذو نفوذ وسلطة، يختار ضمن مؤلفاته المختلفة نماذج للنساء من قلب التاريخ والواقع ويسلط الضوء الأدبي على كفاحهن، وتمردهن، وإسهاماتهن، كاشفاً قدرتهن على إدارة دفة الحكم من خلف ستار، أو تولي شؤون الحكم بنفسها أحياناً، ومنازلة أقوى الأعداء، بقوة ومهارة وكبرياء مثلها مثل الرجال، "زنوبيا" نموذجاً، أو أن يختار امرأة يحكي سموّه قصتها الحقيقية بالوثائق فيكشف عن تمردها وجرأتها وقوة شخصيتها ونزاهتها واحترام الحكام لها كما في "الجريئة"، بينما ثالثة كانت تطبق العدل، فتنصب حاكماً أو تُقصي آخر عن كرسي العرش إذا جار وفجر كما في "سلاطين كلوة"، ورابعة لجأت إلى الحيلة والدهاء المحكم والتخطيط على أعلى مستويات الدولة رفضاً للارتباط بزوج لا تحبه ولا تطيقه كما فعلت بيبي فاطمة، وغيرهن كثر من النساء أصحاب الأدوار الرئيسية أو الثانوية أو الهامشية ضمن مؤلفات الشيخ الدكتور سلطان القاسمى.



وينقسم إلى بابين: شكل الأول مدخلاً إلى عوالم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويسلط الضوء على سمات حاكم الشارقة الشخصية والفكرية، وينقسم هذا الباب إلى فصلين: الأول بعنوان "سلطان القاسمي صور للنشأة وظروف التكوين"، ويتضمن 3 مباحث: مقدمة - أفان تتر - أنواع من العشق، لمصر وزعيمها ناصر، ثم قصة عشقه للمسرح.



أما الفصل الثاني فيدور حول الدراسة وأهدافها وأهميتها، وينقسم إلى مبحثين: الفن والثقافة طريق الوعي بالحياة.. والتغيير على مستويات عدة بدءاً من أسرته وصولاً لأفراد شعبه ومزج الخاص بالعام.



الباب الثاني يحمل نفس عنوان الكتاب، ويقع في 3 فصول: يتحدث الأول عن وجوه المرأة في نماذج من كتب حاكم الشارقة التاريخية، وهذا الفصل ينقسم بدوره إلى مبحثين: مقدمة عن جدلية اهتمام حاكم الشارقة بالتاريخ - ثم تحليل ثلاثة أعمال تاريخية تتناول صورة المرأة.

كما تناولت الباحثة في الفصل الثاني 11 عملاً مسرحياً تنقب فيها عن صورة المرأة وتتساءل عن سر غيابها أحياناً، وتقدم تفسيراتها لذلك الغياب. وجاء الفصل الثالث ليحلل شخصيات النساء الثائرات في المؤلفات الروائية الخمسة لحاكم، ولكنها تقارن بين أبطاله الرجال الثوار ونسائه الثائرات، ثم تختم الباحثة دراستها بنتائج عامة حول صورة المرأة في إبداع الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وأهمية تلك الصورة.



يذكر أن الدكتور أمل الجمل لديها 14 كتاباً، أغلبها في النقد السينمائي المقارن، وبعضها في دراسات الأدب، هذا إلى جانب مشاركتها بعدد من الدراسات البحثية والمقالات الأسبوعية في الشأن العام والسينما والفنون، كما شاركت في عدة ورشات عمل حول السينما في جامعة بون ألمانيا، ومالمو، والسويد، إضافة إلي مشاركتها في عشرات من لجان التحكيم المصرية والعربية والدولية، كما حصلت على جائزة النقد من نقابة اتحاد كتاب مصر عن مؤلفها "السينما العابرة للنوع.. حدود التوصيف والتصنيف"، وسبق أن حصلت عن سيناريو "الشبكة" على جائزة عبد الحي أديب في السيناريو.














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