صالون مقامات يحتفي بجامع التراث أحمد عبد الله بقصر الأمير بشتاك

(MENAFN
- Youm7) يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك " بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات".
ويقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "في محبة أحمد عبد الله"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، وذلك فى السابعة من مساء غدا الخميس .
يلقى الصالون الضوء على حياة الفنان الراحل أحمد عبد الله، والذي اشتهر
بجمعه وحفظه للتراث الخاص بالموسيقى العربية، سواء كان غناء دنيوي أو ديني، ويرجع ذلك إلي نشأته في أسرة موسيقية كانت تحمل أيضا تراث الغناء المصري وتناقله عبر الأجيال، حيث يقدم محبوه وتلاميذه مجموعة من الفقرات الغنائية في ذكراه.
صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.
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