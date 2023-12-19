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صالون مقامات يحتفي بجامع التراث أحمد عبد الله بقصر الأمير بشتاك

12/19/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك " بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات".

ويقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "في محبة أحمد عبد الله"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، وذلك فى السابعة من مساء غدا الخميس .

يلقى الصالون الضوء على حياة الفنان الراحل أحمد عبد الله، والذي اشتهر
بجمعه وحفظه للتراث الخاص بالموسيقى العربية، سواء كان غناء دنيوي أو ديني، ويرجع ذلك إلي نشأته في أسرة موسيقية كانت تحمل أيضا تراث الغناء المصري وتناقله عبر الأجيال، حيث يقدم محبوه وتلاميذه مجموعة من الفقرات الغنائية في ذكراه.

صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.








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