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حياة كريمة.. ورش متنوعة ضمن قافلة قصور الثقافة بقرى وادي النطرون

12/19/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقافلة الثقافية بقرية مبارك بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة الشهيد مصطفى عابد الابتدائية، منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب سارة عبد الناصر ومريم صلاح، تلاها ورشة لتعليم مبادئ الكروشيه تدريب إيمان طبانه، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة تنفيذ ياسمين ناصر وإسراء عادل.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة رسم على الوجه، تلاها لقاء للتعريف بالمعالم السياحية بوادي النطرون، تقديم وائل الشبكي.








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