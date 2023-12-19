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مخرج الإذاعة يوسف الحطاب فى مشروع عاش هنا.. لمحه عن مسيرته الفنية

12/19/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم مخرج التمثيليات الإذاعية الراحل يوسف الحطاب، في مشروع عاش هنا ، وذلك تخليدًا لذكراه عبر الأجيال، حيث تم وضع لافته تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في الدقى.



وأخرج يوسف الحطاب الكثير من التمثيليات الإذاعية في محطتي القاهرة وصوت العرب كما شغل منصب أستاذ مادة الإذاعة في المعهد العالي للفنون المسرحية وكيل وزاره الاعلام ورئيس مجلس ادارة معاهد تدريب الاذاعه والتلفزيون وقام بإخراج العديد من المسلسلات الإذاعية المصرية (البرنامج العام - صوت العرب).



من أهم أعمال المخرج الإذاعى الأوبريت الإذاعي النادر، "ألف ليلة وليلة" ، والتمثيليات الدينية من قصص الانبياء الجزء الأول قصص الأنبياء، مثل قصة "سيدنا هود ، وسيدنا صالح ، وسيدنا إدريس ، وسيدنا شعيب ، وسيدنا يوسف" وكان بطولة الفنانة أمينة رزق، عبد الرحيم الزرقانى ،زوزو نبيل ،توفيق الدقن ،حسن البارودى،محمد السبع، وهى من تأليف محمد على ماهر.



ويستعرض المسلسل قصص "سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم جميعا السلام. والجزءان من بطولة عبدالرحيم الزرقاني عبدالله غيث، محمد السبع، سميحة أيوب، صلاح سرحان، كريمة مختار، ومحمد الطوخى.





يوسف الحطاب ضمن مشروع عاش هنا

















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