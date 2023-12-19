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مايكروسوفت تتعاون مع Tomtom لجلب الذكاء الاصطناعى إلى السيارات

12/19/2023 11:24:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة TomTom للتو عن "مساعد سيارات تحادثي متكامل تمامًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي " والذي من المفترض أن يبدأ في الظهور في منصات المعلومات والترفيه فى لوحة القيادة فى المستقبل القريب، وفقا لتقرير engadget.



وأصدرت الشركة بعض المطالبات الجريئة للذكاء الاصطناعى، قائلة إنها ستوفر "تفاعلًا صوتيًا أكثر تطورًا" وتسمح للمستخدمين بالتحدث بشكل طبيعي للتنقل، والعثور على نقاط التوقف على طول الطريق، والتحكم في الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، وفتح النوافذ وأى شيء آخر تجد حينها تقريبًا نفسك أثناء القيادة.





ودخلت الشركة، المشهورة بمنصات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في شراكة مع مايكروسوفت لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي هذا، وتستفيد هذه التقنية من نماذج اللغة الكبيرة لـ OpenAI، بالإضافة إلى منتجات مايكروسوفت مثل Azure Cosmos DB وAzure Cognitive Services.



Cosmos DB هي قاعدة بيانات متعددة النماذج والخدمات المعرفية وهى مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب أن يكون هذا مساعدًا قادرًا يستمد من أحدث التطورات.





ويعد TomTom بأن المساعد الصوتي سوف يندمج في مجموعة متنوعة من الواجهات التي تقدمها شركات تصنيع السيارات الكبرى، مشيرًا إلى أن شركة السيارات ستحتفظ بملكية علامتها التجارية، لذلك يمكن أن يبدأ هذا في الظهور في السيارات من مجموعة واسعة من الشركات المصنعة.



ولم تعلن الشركة عن أي شراكات نهائية مع شركات تصنيع السيارات المعروفة، ولكن سيتم دمج التكنولوجيا في Digital Cockpit المملوكة لشركة TomTom، وهى عبارة عن منصة معلومات ترفيهية مفتوحة وموحدة داخل السيارة.












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