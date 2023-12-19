عقوبات أمريكا تعرقل الجهود الصينية لتطوير الرقائق الإلكترونية

تجبر القيود الأمريكية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المتطورة كبرى شركات التكنولوجيا الصينية على إعادة النظر فى مشاريعها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب محللين.

وأصبحت "علي بابا" الخميس أحدث شركة صينية تقر بأثرالعقوباتالأمريكية مع تخلى عملاقالتجارة الإلكترونيةعن خطة لتحديث قطاعالحوسبة السحابيةالتابع له، والذى يساوى مليارات الدولارات.

وسبق ذلك إعلان شركة

ألعاب

الفيديو

العملاقة "تنسنت" هذا الأسبوع تراجع قدرتها على بيع الخدمات

السحابية

المتقدمة، بسبب تأثير القيود التي فرضتها واشنطن العام الماضي لمنع الصين من الحصول على الرقائق المتطورة.

وقال ني تاو مؤسس موقع "سى ان روبوبيديا" الذي يعنى بالأتمتة والروبوتات لوكالة فرانس برس: "تنبئنا هذه الحادثة (على بابا) بأن القيود الأمريكية على توريد الرقائق لشركات التكنولوجيا الصينية ستكون قادرة على تعطيل القرارات اللاحقة المتعلقة بالأعمال".وأضاف: "هذا تنبيه قاسٍ بأن عليهم تسريع تعديل عملياتهم لتعويض أزمة الانخفاض في الرقائق التي ستصبح أكثر حدة مع مرور الوقت".

وترى واشنطن في ضوابط التصدير التي تضعها إجراءً يتعلق بالأمن القومي ويهدف إلى منع وصول الصين إلى رقائق متطورة مطلوبة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات المقاتلة من نوع "الشبح".

لكن

بكين

ترفض هذه المخاوف، وقد حذر

الرئيس الصينى

شى جين بينغ نظيره الأمريكى جو

بايدن

هذا الأسبوع أن مثل هذه التصرفات "تضرّ بشكل خطير بالمصالح المشروعة للصين".

وتم تعزيز القيود على

الرقائق

في 17 أكتوبر لسد ثغرات سمحت لشركات صينية بالحصول على رقائق تم خفض قوتها. وتستهدف القيود الآن أيضا الحوسبة السحابية لمنع الشركات الصينية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الفائقة من أماكن أخرى.

وقالت شركة "روديوم غروب" للأبحاث هذا الشهر: "ترسل الولايات المتحدة إشارة واضحة إلى مطوري الرقائق المتطورة في العالم: لا تتعبوا أنفسكم بتطوير رقائق حوسبة عالية الأداء للسوق الصينية. القواعد سيتم تحديثها".

وأضافت: "يواجه أقطاب التكنولوجيا في الصين مستقبلا غامضا في أعقاب ضوابط 17 أكتوبر".



