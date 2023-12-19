تعرف على أبرز مميزات ساعة Apple Watch 2024

MENAFN - Youm7) أجرت شركة Apple تحديثات قليلة على تشكيلة Apple Watch في عام 2023، ولكن من المتوقع أن تتضمن نماذج Apple Watch لعام 2024 مجموعة ميزات جديدة ستجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين، حسبما قال مارك جورمان من بلومبرج اليوم في رسالته الإخبارية Power On، وفقاً لموقع macrumors.

سيحتوي طراز Apple Watch واحد على الأقل على مظهر محدث، وعلى الرغم من أن Gurman لم يحدد ذلك، فقد تكون ساعة Apple Watch القياسية هي التي تحصل على تحديث في التصميم، وقدمت شركة Apple للتو Apple Watch Urtla في عام 2022، وبينما توجد شائعات عن شاشة microLED أكبر لهذا الجهاز، تشير المعلومات الحالية إلى أن Apple لن تكون مستعدة لإضافة microLED حتى عام 2025 أو 2026.

وفي تقارير سابقة، قال جورمان إن شركة آبل تعمل على تحديث مهم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لساعة ، وتم الإعلان عن ساعة Apple Watch في سبتمبر 2014، لكن لم يتم إطلاقها حتى أبريل 2015، لذا فمن غير الواضح قليلاً ما إذا كانت "الذكرى السنوية العاشرة" ستصادف عام 2024 أم 2025، ومن المقرر أن يتم إطلاق "Apple Watch Series 10 " في عام 2024، ومع إشارة جورمان إلى تحديث التصميم في العام المقبل، فقد يكون هذا هو نموذج "الذكرى السنوية".

يمكن أن تشتمل ساعة Apple Watch المحدثة على تصميم أنحف بالإضافة إلى آلية مغناطيسية جديدة لتوصيل الأربطة، لكن الميزات الصحية قد تكون أكثر جاذبية للعملاء، يقول جورمان إنه يمكننا أن نتوقع أن يتمكن إصدار الجيل التالي من Apple Watch من اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي الحالات التي تؤثر على ملايين الأشخاص.

سيتم الكشف عن ارتفاع ضغط الدم من خلال مراقبة ضغط الدم التي يتم إجراؤها على المعصم، وهو إنجاز هندسي بارز، وقال جورمان في نوفمبر إن ساعة أبل ستكون قادرة على إخبار مرتديها إذا كان ضغط الدم يتجه نحو الأعلى حتى يتمكن من إبلاغ أخصائي طبي بالنتائج، لكنها لن توفر قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، وقد تتمكن النسخة المستقبلية من التكنولوجيا من توفير قراءات دقيقة.

سيتم اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال قياسات النوم وأنماط التنفس، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الحالة موجودة أم لا، وغالبًا ما يتطلب اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم دراسة النوم في مركز النوم أثناء الليل، لذلك يمكن لـ Apple Watch تخفيف بعض الصعوبات في الحصول على التشخيص، وقد تمر الحالات الخفيفة من انقطاع التنفس أثناء النوم دون أن يلاحظها أحد، مما يعني أن التحذيرات المنزلية حول هذه الحالة قد تسمح للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالحصول على المساعدة وتحسين نومهم.

تقوم Apple بتحديث Apple Watch على أساس سنوي، لذلك يمكننا أن نتوقع ظهور النموذج الجديد في سبتمبر 2024 تقريبًا جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 16.