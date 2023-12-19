تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير إعدادات 5G لتحسين عمر البطارية أو سرعات أعلى

MENAFN - Youm7) توسعت خدمة 5G الخلوية بشكل كبير عبر شركات النقل الأمريكية في العامين الماضيين وتعمل مع iPhone 12-15 وSE 3، وتستخدم Apple إعداد"Auto5G" كإعداد افتراضي يهدف إلى منح المستخدمين التوازن بين سرعة الشبكة والبطارية، ولكن يمكنك أيضًا إدارة الإعدادات يدويًا لتحسين ما تحتاجه في لحظة معينة. تابع لمعرفة كيفية تشغيل/إيقاف تشغيل 5G على iPhone، وفقاً لموقع 9to5mac.

إذا كنت مهتمًا بنوع أداء 5G الذي ستراه مع جهاز iPhone الخاص بك، فسيختلف ذلك اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه وشركة الاتصالات الخاصة بك،

ومع ذلك، فإن iPhone 15 Pro وPro Max أسرع قليلاً من حيث السرعات الخلوية، حيث يُظهر iPhone 15 Pro Max سرعات تنزيل أسرع بنسبة 96% مقارنةً بـ 14 Pro Max.

يتم تشغيل 5G افتراضيًا مع أجهزة iPhone المتوافقة، ولكن لن يتم استخدامها بشكل دائم (حتى لو كانت متوفرة)، يستخدم ما تسميه Apple "وضع البيانات الذكية" الذي يحاول تلقائيًا تحقيق أفضل توازن بين 5G/LTE وعمر البطارية، حتى أن شركة Apple تقول إنها تأخذ في الاعتبار خطة البيانات الخاصة بك.

داخل الإعدادات الخلوية، يمكنك اختيار تشغيل/إيقاف 5G على iPhone يدويًا لتحسين السرعة أو عمر البطارية.

كيفية تشغيل/إيقاف 5G على iPhone

1- توجه إلى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك (5G متاح على iPhone 12-15 وSE 3).

2- اضغط على شبكة الجوال.

3- اختر خيارات البيانات الخلوية.

4- اضغط على الصوت والبيانات.

باستخدام

G5 Auto كإعداد افتراضي، يمكنك اختيار 5G

لاستخدامه في أي وقت يكون متاحًا فيه للحصول على سرعات أعلى، وبدلاً من ذلك، إذا كنت تريد إيقاف تشغيل 5G تمامًا، فإضغط فوق LTE لتحسين عمر البطارية، ويمكنك أيضًا الضغط فوق "وضع البيانات" في الإعدادات الخلوية واختيار "السماح بمزيد من البيانات على 5G" للحصول على فيديو عالي الجودة للبث وأشياء مثل FaceTime، والعكس، وضع البيانات المنخفضة عندما تريد الحفظ.