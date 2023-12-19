((ممتلكات)) تنجح في الاتفاق مع 100% من المساهمين في ((ماكلارين)) لتحويل حصصهم لإعادة هيكلة الشركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نجحت شركة ممتلكات في الحصول على موافقة كافة المساهمين في مجموعة ماكلارين لتحويل حصصهم لإعادة هيكلة الشركة.
وأكدت المجموعة أن عملية إعادة الهيكلة هذه من شأنها المساهمة في تبسيط رأس المال وتنظيم حوكمة المجموعة، الأمر الذي سيعزز من فرص شراكاتها المستقبلية وتمكينها من المواصلة في إنتاج السيارات الرياضية الرائدة والمبتكرة والتي تمنح عملاءها تجربة فاخرة وفريدة بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملائها.
وصرح بول والش رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ماكلارين: «يعد إتمام عملية إعادة الهيكلة خطوة رئيسية في مسار خطة الشركة المستمرة لتحقيق التحول والنمو، كما توفر منصة ممتازة يمكننا من خلالها تطوير وتنويع منتجاتنا وتعزيز مكانة علامتنا التجارية».
من جانبه قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» المسهم الرئيسي في مجموعة ماكلارين: «إن هذا الإعلان هو بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها ضمن الخطة الشاملة وطويلة المدى مع شركائنا لتقديم هيكل حوكمة مثالي ومناسب، لدعم جهود الشركة في مواصلة تصميم وإنتاج السيارات الفائقة السرعة والأكثر ابتكارا وتميزا على المستوى العالمي».
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