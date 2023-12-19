((ممتلكات)) تنجح في الاتفاق مع 100% من المساهمين في ((ماكلارين)) لتحويل حصصهم لإعادة هيكلة الشركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نجحت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬كافة‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ماكلارين‭ ‬لتحويل‭ ‬حصصهم‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الشركة‭.‬

وأكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وتنظيم‭ ‬حوكمة‭ ‬المجموعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬شراكاتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬الرائدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬عملاءها‭ ‬تجربة‭ ‬فاخرة‭ ‬وفريدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائها‭.‬

وصرح‭ ‬بول‭ ‬والش‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ماكلارين‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬خطة‭ ‬الشركة‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬والنمو،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬ممتازة‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تطوير‭ ‬وتنويع‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬المسهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ماكلارين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الشاملة‭ ‬وطويلة‭ ‬المدى‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬لتقديم‭ ‬هيكل‭ ‬حوكمة‭ ‬مثالي‭ ‬ومناسب،‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تصميم‭ ‬وإنتاج‭ ‬السيارات‭ ‬الفائقة‭ ‬السرعة‭ ‬والأكثر‭ ‬ابتكارا‭ ‬وتميزا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬