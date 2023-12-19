التكافل الدولية تُعين فجر عبدالعزيز رئيساً للاكتتاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسر شركة تكافل الدولية الإعلان عن تعيين السيدة فجر عبدالعزيز رئيساً للاكتتاب – دائرة التكافل العام، يأتي تعيين السيدة فجر ضمن خطة الشركة في إحلال الكفاءات الوطنية لتقلد المناصب القيادية في الشركة وتعزيز بيئة العمل بالقيادات المؤهلة والمتخصصة في مجالات التأمين المختلفة.
فجر عبدالعزيز حاصلة على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين، وهي زميلة معتمدة من معهد التأمين البريطاني المعتمد ( FCII )
وشريكة في إدارة المخاطر ( ARM )، وتمتد خبرتها في مجال التأمين إلى ما يزيد على اثني عشر عاماً. قبل انضمامها إلى شركة التكافل الدولية، شغلت السيدة فجر العديد من المناصب القيادية في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أبرزها مدير أول في قسم التأمين العام. وقد حظيت جهودها في قطاع التأمين بالتقدير، حيث تم تكريمها واختيارها كواحدة من بين 100 امرأة بحرينية بارزة ومؤثرة في قطاع التأمين في العام. كما وتتمتع السيدة فجر بسجل حافل من الإنجازات ولها دراية جيدة بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية ولديها خبرة واسعة في إدارة المخاطر التأمينية وتحليل الأخطار وفق أعلى معايير الصناعة التأمينية.
وبهذه المناسبة صرح عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية: «نحن سعداء بالترحيب بالسيدة فجر عبدالعزيز في شركة التكافل الدولية، ومتطلعين إلى مساهماتها في تنمية أعمال الشركة، ونحن على ثقة بأن قيادة السيدة فجر وخبرتها ستساهم بشكل كبير في تطوير عمليات الاكتتاب لدينا والذي من شأنه تعزيز مكانة الشركة في قطاع التكافل».
ومن جانبها أعربت فجر عبدالعزيز عن امتنانها لهذه الثقة، قائلةً: «أؤمن بأن الابتكار والتميز هما عنصران أساسيان لنجاح أي شركة في هذا القطاع الحيوي. وأنا ملتزمة بدفع هذه المبادئ في عملي، كما وأعتقد أن خبرتي ومهاراتي يمكن أن تساهم في الحفاظ على مكانة الشركة الرائدة».
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