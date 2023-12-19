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التكافل الدولية تُعين فجر عبدالعزيز رئيساً للاكتتاب

12/19/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يسر‭ ‬شركة‭ ‬تكافل‭ ‬الدولية‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬السيدة‭ ‬فجر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬رئيساً‭ ‬للاكتتاب‭ ‬ ‭ ‬دائرة‭ ‬التكافل‭ ‬العام،‭ ‬يأتي‭ ‬تعيين‭ ‬السيدة‭ ‬فجر‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقلد‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بالقيادات‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التأمين‭ ‬المختلفة‭. ‬

فجر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬زميلة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬التأمين‭ ‬البريطاني‭ ‬المعتمد‭ (‬ FCII ‭)
‬وشريكة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ (‬ ARM ‭)‬،‭ ‬وتمتد‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭. ‬قبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية،‭ ‬شغلت‭ ‬السيدة‭ ‬فجر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين،‭ ‬أبرزها‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التأمين‭ ‬العام‭. ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالتقدير،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريمها‭ ‬واختيارها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬بارزة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬وتتمتع‭ ‬السيدة‭ ‬فجر‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ولها‭ ‬دراية‭ ‬جيدة‭ ‬بأسواق‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭ ‬العالمية‭ ‬ولديها‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬التأمينية‭ ‬وتحليل‭ ‬الأخطار‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصناعة‭ ‬التأمينية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالترحيب‭ ‬بالسيدة‭ ‬فجر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ومتطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬قيادة‭ ‬السيدة‭ ‬فجر‭ ‬وخبرتها‭ ‬ستساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬لدينا‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكافل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬فجر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لهذه‭ ‬الثقة،‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬هما‭ ‬عنصران‭ ‬أساسيان‭ ‬لنجاح‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭. ‬وأنا‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدفع‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬في‭ ‬عملي،‭ ‬كما‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬خبرتي‭ ‬ومهاراتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‮»‬‭.‬

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