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صادرات البحرين تختتم ((أسبوع الصادرات)) لتعزيز المصدرين وتحقيق النجاح العالمي

12/19/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الصادرات‮»‬‭ ‬والمتزامن‭ ‬بدايته‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لتأسيس‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭. ‬وتضمنت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والجلسات‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬تطرقت‭ ‬الى‭ ‬مواضيع‭ ‬متنوعة‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والذي‭ ‬تهدف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بفرص‭ ‬التصدير‭ ‬وثقافته‭ ‬وإبراز‭ ‬الدعم‭ ‬المتاح‭ ‬لتمكين‭ ‬المصدرين‭ ‬للتوسع‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

ان‭ ‬تزامن‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الصادرات‮»‬،‭ ‬أضاف‭ ‬احتفالًا‭ ‬مزدوجًا‭ ‬بإنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬تحققت‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭. ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مساهمًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وفي‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مزدهرة‭ ‬للفرص‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬فقد‭ ‬أقامت‭ ‬تحالفات‭ ‬وشراكات‭ ‬عديدة‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬أساسي‭ ‬عالمي‭ ‬لقطاع‭ ‬التصدير‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الصادرات‮»‬‭ ‬إقبالاً‭ ‬ملحوظًا‭ ‬فقد‭ ‬حضر‭ ‬الجلسات‭ ‬والفعاليات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الفعاليات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬متحدثًا‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤثرين‭ ‬والخبراء‭ ‬الذين‭ ‬أثروها‭ ‬بخبراتهم‭ ‬وتجاربهم‭ ‬وقصص‭ ‬نجاحهم‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬للمشاريع‭ ‬القائمة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فعالية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التطويرية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المهتمة‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬أنشطتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬أعمالهم‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المصدرين‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬التصديرية،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬ايضًا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تنظيم‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المصممين‭ ‬المحلية‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬منا‭ ‬لتشجيع‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجموعاتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرضها‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬التألق‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭. ‬

واستهلت‭ ‬أولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين‭ ‬منهم‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للدواء‭ ‬والغذاء‭ ‬السعودي‭ ‬وغيرهم،‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬الفعاليات‭ ‬حول‭ ‬المواضيع‭ ‬الشيقة‭ ‬مثل‭ ‬كيفية‭ ‬التصدير‭ ‬والتوسع‭ ‬الى‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‮
‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬المصدرين‭ ‬باللوائح‭ ‬والإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التصدير‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬جهات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬مرموقة‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬ TUV ‭ ‬ Rheinland ‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬التصديق‭ ‬والمطابقة،‭ ‬بنقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬حصول‭ ‬المصدرين‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬الأساسية‭ ‬والازمه‭ ‬لتسهيل‭ ‬رحلتهم‭ ‬التصديرية‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬إبرام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬الكيانات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬منها‭
 AliBaba ‭.‬ com ‭ ‬و TUV ‭ ‬ Rheinland ‭ ‬في‭ ‬حرص‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المقدمة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفتح‭ ‬أبواب‭ ‬وآفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لها‭ ‬للأسواق‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭.‬


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