صادرات البحرين تختتم ((أسبوع الصادرات)) لتعزيز المصدرين وتحقيق النجاح العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت صادرات البحرين النسخة الثانية من «أسبوع الصادرات» والمتزامن بدايته مع الذكرى الخامسة لتأسيس صادرات البحرين. وتضمنت هذه المبادرة مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التعريفية التي تطرقت الى مواضيع متنوعة طوال شهر نوفمبر، والذي تهدف بشكل كبير إلى تعزيز ونشر الوعي بفرص التصدير وثقافته وإبراز الدعم المتاح لتمكين المصدرين للتوسع والدخول إلى الأسواق العالمية.
ان تزامن الذكرى السنوية لتأسيس صادرات البحرين مع بداية مبادرة «أسبوع الصادرات»، أضاف احتفالًا مزدوجًا بإنجازات متميزة تحققت منذ التأسيس. فقد تمكنت صادرات البحرين من خلال السنوات الخمس الماضية في أن تكون مساهمًا رئيسيًا في تعزيز القطاع الخاص وفي خلق بيئة مزدهرة للفرص الإقليمية والعالمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، فقد أقامت تحالفات وشراكات عديدة محلية وعالمية عززت من مكانه صادرات البحرين كمركز أساسي عالمي لقطاع التصدير في المملكة.
وقد شهد «أسبوع الصادرات» إقبالاً ملحوظًا فقد حضر الجلسات والفعاليات أكثر من 600 مشارك من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تضمنت العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، كما شارك في تقديم الفعاليات أكثر من 21 متحدثًا من رواد الأعمال والمؤثرين والخبراء الذين أثروها بخبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم والتي تعزز في التوسع الإقليمي والعالمي للمشاريع القائمة، فضلاً عن أكثر من 16 فعالية وورش العمل التطويرية للمؤسسات المهتمة بالتوسع في أنشطتهم وتطوير أعمالهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين من المؤسسات القائمة في البحرين خلال رحلتهم التصديرية، كما تضمن ايضًا خلال هذه المبادرة تنظيم عرض أزياء للعلامات التجارية المحلية بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بمشاركة نخبة من المصممين المحلية وذلك سعيًا منا لتشجيع المواهب الصاعدة وتسليط الضوء على مجموعاتهم من خلال عرضها ومنحهم فرصة التألق تحت الأضواء.
واستهلت أولى الفعاليات بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» كجزء من فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين منهم غرفة تجارة وصناعة البحرين والهيئة العامة للدواء والغذاء السعودي وغيرهم، والتي تناولت الفعاليات حول المواضيع الشيقة مثل كيفية التصدير والتوسع الى الأسواق الإقليمية والعالمية،
مع التركيز بشكل كبير على توعية المصدرين باللوائح والإجراءات الحكومية في حال التصدير إلى الخارج، بشكل خاص إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد قامت جهات إقليمية ودولية مرموقة مثل شركة TUV Rheinland الرائدة عالميًا في خدمات التصديق والمطابقة، بنقل خبراتهم مما يضمن حصول المصدرين على المعرفة الأساسية والازمه لتسهيل رحلتهم التصديرية.
وعلاوة على ذلك، تم إبرام العديد من الشراكات المثمرة بين صادرات البحرين ومختلف الكيانات المحلية والدولية منها
AliBaba . com و TUV Rheinland في حرص صادرات البحرين على تقديم وتطوير الخدمات والحلول المقدمة للمؤسسات القائمة في البحرين وفتح أبواب وآفاق جديدة لها للأسواق إقليمية وعالمية.
MENAFN19122023000055011008ID1107630237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.