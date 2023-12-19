الملاحة في قناة السويس.. هل تأثرت؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دفعت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عدة شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها وتجنب طريق يمر عبر قناة السويس في الشمال للوصول إلى البحر المتوسط.
وتقول الجماعة إن هدف الهجمات هو دعم الفلسطينيين في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على
غزة.
وتزيد عملية تغيير المسار التكلفة والوقت لرحلات السفن. ونتيجة لذلك، ارتفعت
أسعار النفط
وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.
-قناة السويس
التي يبلغ طولها 192 كيلومترا هي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا.
-تعد القناة إحدى نقاط الاختناق الجغرافية السبع وهي بالغة الأهمية لتجارة النفط العالمية، كما أنها عرضة للتعطل أو
هجمات القراصنة.
- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية نقلا عن بيانات فورتيكسا إن نحو 9.2 ملايين برميل يوميا من النفط تدفقت عبر القناة في النصف الأول من 2023، وهو ما يمثل نحو تسعة بالمئة من الطلب العالمي.
-قالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن حوالي أربعة بالمئة من
واردات الغاز الطبيعي المسال
العالمية وتقدر بنحو 391 مليون طن في عام 2023 حتى الآن مرت عبر القناة.
- تعد إيرادات الرسوم التي يدفعها أصحاب السفن
مصدرا مهما للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري، وبلغت مستوى قياسيا عند 9.4 مليارات دولار في العام حتى 30 يونيو.
- يمكن للقناة استيعاب أكثر من 60 بالمائة من إجمالي الأسطول العالمي للناقلات عند تحميلها بالكامل، وأكثر من 90 بالمائة من ناقلات البضائع السائبة. ويمكنها أيضا استيعاب جميع ناقلات الحاويات وناقلات السيارات وسفن البضائع العامة.
-يمكن للسفينة التي تحمل الخام السعودي من الخليج أن تصل إلى روتردام، على سبيل المثال، على مسافة تبلغ 6436 ميلا بحريا إذا عبرت القناة. ويؤدي المسار حول أفريقيا إلى زيادة المسافة إلى 11169 ميلا بحريا، مما يزيد الوقت والكلفة لمالك السفينة.
ما هو التأثير على الملاحة في القناة حتى الآن؟
-في 17 ديسمبر، قالت
هيئة قناة السويس
إنه منذ 19 نوفمبر غيرت 55 سفينة مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بينما مرت 2128 سفينة عبر القناة في الفترة نفسها.
- قالت شركتان كبيرتان للشحن، من بينهما شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي) الأكبر في العالم لشحن الحاويات، يوم السبت إنهما ستتجنبان قناة السويس مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم.
- قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه في 17 ديسمبر مرت عبر القناة 77 سفينة من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل مسارها مؤقتا. وكانت تلك السفن موجودة بالفعل في منطقة البحر الأحمر قبل إصدار القرارات.
- في 18 ديسمبر أوقفت
شركة النفط الكبرى بي.بي
مؤقتا جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر.
-تم شق القناة الأولى في عهد
سنوسرت الثالث
(1887-1849 قبل الميلاد) لتربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر نهر النيل وفروعه.
- خطط المهندس الفرنسي
فرديناند ديليسبس
لممر مائي جديد لربط البحر المتوسط بخليج السويس والبحر الأحمر. واستغرق العمل فيه عشر سنوات وافتتح في نوفمبر 1869.
-تفصل القناة القارة الأفريقية عن آسيا وتوفر أقصر طريق بحري بين أوروبا والمناطق بالمحيط الهندي وغرب المحيط الهادي. وهي إحدى أكثر
ممرات الشحن
استخداما في العالم.
-أعلنت مصر
تأميم القناة
عام 1956 مما دفع بريطانيا وفرنسا إلى جانب إسرائيل إلى شن حرب. ولم ينته العدوان الثلاثي أو «أزمة السويس» إلا بعد أن أغرقت مصر 40 سفينة في القناة وتدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة مما أجبر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب.
-في يونيو 1967، خاضت مصر وبعض الدول العربية حربا مع إسرائيل تقدمت خلالها القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار. تعرضت القناة لأضرار بالغة خلال القتال وظلت مغلقة حتى بعد حرب أكتوبر عام 1973.
- استعادت مصر السيطرة الكاملة على القناة بعد
حرب أكتوبر
وأعيد فتحها في يونيو 1975.
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