الملاحة في قناة السويس.. هل تأثرت؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دفعت‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬شحن‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬سفنها‭ ‬وتجنب‭ ‬طريق‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

وتقول‭ ‬الجماعة‭ ‬إن‭ ‬هدف‭ ‬الهجمات‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشن‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬على‮

‬غزة‭.‬

وتزيد‭ ‬عملية‭ ‬تغيير‭ ‬المسار‭ ‬التكلفة‭ ‬والوقت‭ ‬لرحلات‭ ‬السفن‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬ارتفعت

أسعار‭ ‬النفط

وأقساط‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب‭.‬

‭ -‬قناة‭ ‬السويس

التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬192‭ ‬كيلومترا‭ ‬هي‭ ‬أسرع‭ ‬طريق‭ ‬بحري‭ ‬بين‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭.‬

‭ -‬تعد‭ ‬القناة‭ ‬إحدى‭ ‬نقاط‭ ‬الاختناق‭ ‬الجغرافية‭ ‬السبع‭ ‬وهي‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لتجارة‭ ‬النفط‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عرضة‭ ‬للتعطل‭ ‬أو

هجمات‭ ‬القراصنة‭.‬

‭ - ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأميركية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬بيانات‭ ‬فورتيكسا‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬تدفقت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭.‬

‮

‬‭-‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬إنرجي‭ ‬أسبكتس‭ ‬الاستشارية‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬أربعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من

واردات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال

العالمية‭ ‬وتقدر‭ ‬بنحو‭ ‬391‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مرت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭.‬

‭- ‬تعد‭ ‬إيرادات‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬أصحاب‭ ‬السفن

مصدرا‭ ‬مهما‭ ‬للدخل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصري،‭ ‬وبلغت‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬عند‭ ‬9‭.‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭.‬

‭- ‬يمكن‭ ‬للقناة‭ ‬استيعاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأسطول‭ ‬العالمي‭ ‬للناقلات‭ ‬عند‭ ‬تحميلها‭ ‬بالكامل،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬ناقلات‭ ‬البضائع‭ ‬السائبة‭. ‬ويمكنها‭ ‬أيضا‭ ‬استيعاب‭ ‬جميع‭ ‬ناقلات‭ ‬الحاويات‭ ‬وناقلات‭ ‬السيارات‭ ‬وسفن‭ ‬البضائع‭ ‬العامة‭.‬

‭ -‬يمكن‭ ‬للسفينة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الخام‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬روتردام،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬تبلغ‭ ‬6436‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬إذا‭ ‬عبرت‭ ‬القناة‭. ‬ويؤدي‭ ‬المسار‭ ‬حول‭ ‬أفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المسافة‭ ‬إلى‭ ‬11169‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬الوقت‭ ‬والكلفة‭ ‬لمالك‭ ‬السفينة‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬حتى‭ ‬الآن؟

‭ -‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر،‭ ‬قالت

هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس

إنه‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬غيرت‭ ‬55‭ ‬سفينة‭ ‬مسارها‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬بينما‭ ‬مرت‭ ‬2128‭ ‬سفينة‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭.‬

‭- ‬قالت‭ ‬شركتان‭ ‬كبيرتان‭ ‬للشحن،‭ ‬من‭ ‬بينهما‭ ‬شركة‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬للشحن‭ (‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭) ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لشحن‭ ‬الحاويات،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إنهما‭ ‬ستتجنبان‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬الحوثيين‭ ‬لهجماتهم‭.‬

‭- ‬قال‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬مرت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬77‭ ‬سفينة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بعض‭ ‬السفن‭ ‬التابعة‭ ‬لخطوط‭ ‬ملاحية‭ ‬أعلنت‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬مؤقتا‭. ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬السفن‭ ‬موجودة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭.‬

‭- ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬أوقفت‮

‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الكبرى‭ ‬بي‭.‬بي‮

‬مؤقتا‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

‭ -‬تم‭ ‬شق‭ ‬القناة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عهد

سنوسرت‭ ‬الثالث‮

‬‭(‬1887-1849‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭) ‬لتربط‭ ‬بين‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬عبر‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬وفروعه‭.‬

‭- ‬خطط‭ ‬المهندس‭ ‬الفرنسي‮

‬فرديناند‭ ‬ديليسبس

لممر‭ ‬مائي‭ ‬جديد‭ ‬لربط‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بخليج‭ ‬السويس‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭. ‬واستغرق‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وافتتح‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬1869‭.‬

‭ -‬تفصل‭ ‬القناة‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬عن‭ ‬آسيا‭ ‬وتوفر‭ ‬أقصر‭ ‬طريق‭ ‬بحري‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والمناطق‭ ‬بالمحيط‭ ‬الهندي‭ ‬وغرب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭. ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر

ممرات‭ ‬الشحن‮

‬استخداما‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ -‬أعلنت‭ ‬مصر

تأميم‭ ‬القناة

عام‭ ‬1956‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬حرب‭. ‬ولم‭ ‬ينته‭ ‬العدوان‭ ‬الثلاثي‭ ‬أو‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬السويس‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أغرقت‭ ‬مصر‭ ‬40‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬وتدخلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭.‬

‭ -‬في‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬خاضت‭ ‬مصر‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقدمت‭ ‬خلالها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬قبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬تعرضت‭ ‬القناة‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬وظلت‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973‭.‬

‭- ‬استعادت‭ ‬مصر‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬بعد

حرب‭ ‬أكتوبر

وأعيد‭ ‬فتحها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬1975‭.‬