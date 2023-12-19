Wednesday, 20 December 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملاحة في قناة السويس.. هل تأثرت؟

12/19/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دفعت‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬شحن‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬سفنها‭ ‬وتجنب‭ ‬طريق‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

وتقول‭ ‬الجماعة‭ ‬إن‭ ‬هدف‭ ‬الهجمات‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشن‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬على‮
‬غزة‭.‬

وتزيد‭ ‬عملية‭ ‬تغيير‭ ‬المسار‭ ‬التكلفة‭ ‬والوقت‭ ‬لرحلات‭ ‬السفن‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬ارتفعت
أسعار‭ ‬النفط
وأقساط‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الحرب‭.‬

‭ -‬قناة‭ ‬السويس
التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬192‭ ‬كيلومترا‭ ‬هي‭ ‬أسرع‭ ‬طريق‭ ‬بحري‭ ‬بين‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭.‬

‭ -‬تعد‭ ‬القناة‭ ‬إحدى‭ ‬نقاط‭ ‬الاختناق‭ ‬الجغرافية‭ ‬السبع‭ ‬وهي‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لتجارة‭ ‬النفط‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عرضة‭ ‬للتعطل‭ ‬أو
هجمات‭ ‬القراصنة‭.‬

‭ - ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأميركية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬بيانات‭ ‬فورتيكسا‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬تدفقت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭.‬


‬‭-‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬إنرجي‭ ‬أسبكتس‭ ‬الاستشارية‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬أربعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من
واردات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال
العالمية‭ ‬وتقدر‭ ‬بنحو‭ ‬391‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مرت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭.‬

‭- ‬تعد‭ ‬إيرادات‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬أصحاب‭ ‬السفن
مصدرا‭ ‬مهما‭ ‬للدخل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصري،‭ ‬وبلغت‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬عند‭ ‬9‭.‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭.‬

‭- ‬يمكن‭ ‬للقناة‭ ‬استيعاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأسطول‭ ‬العالمي‭ ‬للناقلات‭ ‬عند‭ ‬تحميلها‭ ‬بالكامل،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬ناقلات‭ ‬البضائع‭ ‬السائبة‭. ‬ويمكنها‭ ‬أيضا‭ ‬استيعاب‭ ‬جميع‭ ‬ناقلات‭ ‬الحاويات‭ ‬وناقلات‭ ‬السيارات‭ ‬وسفن‭ ‬البضائع‭ ‬العامة‭.‬

‭ -‬يمكن‭ ‬للسفينة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الخام‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬روتردام،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬تبلغ‭ ‬6436‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬إذا‭ ‬عبرت‭ ‬القناة‭. ‬ويؤدي‭ ‬المسار‭ ‬حول‭ ‬أفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المسافة‭ ‬إلى‭ ‬11169‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬الوقت‭ ‬والكلفة‭ ‬لمالك‭ ‬السفينة‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬حتى‭ ‬الآن؟

‭ -‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر،‭ ‬قالت
هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس
إنه‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬غيرت‭ ‬55‭ ‬سفينة‭ ‬مسارها‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬بينما‭ ‬مرت‭ ‬2128‭ ‬سفينة‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭.‬

‭- ‬قالت‭ ‬شركتان‭ ‬كبيرتان‭ ‬للشحن،‭ ‬من‭ ‬بينهما‭ ‬شركة‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬للشحن‭ (‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭) ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لشحن‭ ‬الحاويات،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إنهما‭ ‬ستتجنبان‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬الحوثيين‭ ‬لهجماتهم‭.‬

‭- ‬قال‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬مرت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬77‭ ‬سفينة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بعض‭ ‬السفن‭ ‬التابعة‭ ‬لخطوط‭ ‬ملاحية‭ ‬أعلنت‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬مؤقتا‭. ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬السفن‭ ‬موجودة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭.‬

‭- ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬أوقفت‮
‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الكبرى‭ ‬بي‭.‬بي‮
‬مؤقتا‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

‭ -‬تم‭ ‬شق‭ ‬القناة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عهد
سنوسرت‭ ‬الثالث‮
‬‭(‬1887-1849‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭) ‬لتربط‭ ‬بين‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬عبر‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬وفروعه‭.‬

‭- ‬خطط‭ ‬المهندس‭ ‬الفرنسي‮
‬فرديناند‭ ‬ديليسبس
لممر‭ ‬مائي‭ ‬جديد‭ ‬لربط‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بخليج‭ ‬السويس‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭. ‬واستغرق‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وافتتح‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬1869‭.‬

‭ -‬تفصل‭ ‬القناة‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬عن‭ ‬آسيا‭ ‬وتوفر‭ ‬أقصر‭ ‬طريق‭ ‬بحري‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والمناطق‭ ‬بالمحيط‭ ‬الهندي‭ ‬وغرب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭. ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر
ممرات‭ ‬الشحن‮
‬استخداما‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ -‬أعلنت‭ ‬مصر
تأميم‭ ‬القناة
عام‭ ‬1956‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬حرب‭. ‬ولم‭ ‬ينته‭ ‬العدوان‭ ‬الثلاثي‭ ‬أو‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬السويس‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أغرقت‭ ‬مصر‭ ‬40‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬وتدخلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭.‬

‭ -‬في‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬خاضت‭ ‬مصر‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقدمت‭ ‬خلالها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬قبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬تعرضت‭ ‬القناة‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬وظلت‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973‭.‬

‭- ‬استعادت‭ ‬مصر‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬بعد
حرب‭ ‬أكتوبر
وأعيد‭ ‬فتحها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬1975‭.‬

MENAFN19122023000055011008ID1107630235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث