كيف تفاعلت شركات الشحن والطاقة مع التهديدات؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قالت شركتا «بي بي» (. BP Plc ) و«إيكوينور» ( Equinor ASA ) يوم الاثنين إنهما
ستوقفان
حركة الناقلات عبر البحر الأحمر بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية. من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «فرونت لاين» ( Frontline ) لتلفزيون «بلومبرغ» بأن الشركة تدرس ما إذا كانت ستواصل استخدام هذا المسار.
وفيما يلي لائحة بالشركات التي أعلنت خطوات إزاء التهديدات التي يشهدها البحر الأحمر:
شركات الشحن
فرونت لاين
تدرس الشركة ما إذا كانت ستوقف رحلات ناقلات النفط في البحر الأحمر.
يحظى موقف شركة “ بي بي ” بشأن هذه المسألة بتقدير كبير بين المالكين؛ نظراً لأنها شركة الاستئجار التي تتحكم في توجيه شحناتهم.
ميرسك
أصدرت شركة «ميرسك» ( Maersk ) تعليمات لسفنها المتجهة إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بإيقاف رحلاتها مؤقتاً بعد تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم.
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وقالت في 15 ديسمبر: «أصدرنا تعليمات إلى جميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب، بإيقاف رحلاتها حتى إشعار آخر».
يوروناف
تؤكد شركة «يوروناف» ( Euronav ) على أن سفنها لديها خيار الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، وتجنب البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات على السفن في الممر المائي.
هاباغ – لويد
قالت شركة «هاباغ-لويد» ( Hapag - Lloyd ) في بيان بتاريخ 15 ديسمبر، إنها لن تستخدم البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر، بعد أن تعرضت إحدى سفنها لهجوم أثناء إبحارها بالقرب من ساحل اليمن.
في غروب
( V . Group ).
نصحت الشركة، التي توظف ما يزيد على 44 ألف شخص من طاقم البحارة، وتدير ما يقرب من 600 سفينة، جميع عملائها بدراسة عدد من البدائل، بما في ذلك تحويل المسارات.
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شركات الطاقة
بي بي
قالت الشركة: «في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررنا إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت».
وأضافت: «بالنسبة إلى أعمالنا التجارية والشحن، كما هي الحال لجميع أعمال بي بي، فإن سلامة وأمن موظفينا ومن يعملون بالنيابة عنا هي أولويتنا».
وتابعت: «سنبقي هذا التوقف الاحترازي قيد المراجعة المستمرة، رهناً لتطور الظروف في المنطقة»
رفضت شركتا «شل» ( Shell ) و«توتال إنرجيز» ( TotalEnergies ) التعليق على الأمر اليوم الاثنين.
إيكوينور
قالت الشركة إنها تتابع الوضع عن كثب، و«نتواصل مع مالكي السفن التي تحمل البضائع نيابةً عنا، ومع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة» . وأضافت: «اخترنا إعادة توجيه السفن في المنطقة».
ترافيغورا ( Trafigura )
أعلنت الشركة أنها «تراقب الوضع».
إينوس ( Ineos )
لا تتجه أي من سفنها عبر البحر الأحمر، إذ تنقل سفنها الإيثان من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين.
. رفضت الشركات التالية التعليق: «غونفور» ( Gunvor )؛ و«فيتول» ( Vitol )؛ و«غلينكور» ( Glencore ) ؛ و«نيست» ( Neste )؛ و«شينيير» ( Cheniere ).
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