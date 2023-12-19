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كيف تفاعلت شركات الشحن والطاقة مع التهديدات؟

12/19/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‮»‬‭ (.‬ BP ‭ ‬ Plc ‭) ‬و«إيكوينور‮»‬‭ (‬ Equinor ‭ ‬ ASA ‭) ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إنهما
ستوقفان
حركة‭ ‬الناقلات‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بعد‭ ‬تصاعد‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬فرونت‭ ‬لاين‮»‬‭ (‬ Frontline ‭) ‬لتلفزيون‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬تدرس‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستواصل‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬لائحة‭ ‬بالشركات‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬خطوات‭ ‬إزاء‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭:‬

شركات‭ ‬الشحن

فرونت‭ ‬لاين

تدرس‭ ‬الشركة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستوقف‭ ‬رحلات‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

يحظى‭ ‬موقف‭ ‬شركة‭ ‬ بي‭ ‬بي ‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬المالكين؛‭ ‬نظراً‭ ‬لأنها‭ ‬شركة‭ ‬الاستئجار‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬شحناتهم‭.‬

ميرسك

أصدرت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميرسك‮»‬‭ (‬ Maersk ‭) ‬تعليمات‭ ‬لسفنها‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بإيقاف‭ ‬رحلاتها‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬إحدى‭ ‬ناقلاتها‭ ‬لهجوم‭.‬

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‬‭ ‬أمريكا‭ ‬تجري‭ ‬مباحثات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تهديدات‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر

وقالت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭: ‬‮«‬أصدرنا‭ ‬تعليمات‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬سفن‭ ‬ميرسك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المتجهة‭ ‬للمرور‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب،‭ ‬بإيقاف‭ ‬رحلاتها‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

يوروناف

تؤكد‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬يوروناف‮»‬‭ (‬ Euronav ‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬سفنها‭ ‬لديها‭ ‬خيار‭ ‬الإبحار‭ ‬حول‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬وتجنب‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭.‬

هاباغ‭ ‬ ‭ ‬لويد

قالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هاباغ‭-‬لويد‮»‬‭ (‬ Hapag ‭-‬ Lloyd ‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تستخدم‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرضت‭ ‬إحدى‭ ‬سفنها‭ ‬لهجوم‭ ‬أثناء‭ ‬إبحارها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬اليمن‭.‬

في‭ ‬غروب‭
(‬ V ‭. ‬ Group ‭).‬

نصحت‭ ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬البحارة،‭ ‬وتدير‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬سفينة،‭ ‬جميع‭ ‬عملائها‭ ‬بدراسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البدائل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحويل‭ ‬المسارات‭.‬

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‬اضطراب‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬بالبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بسبب‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين

شركات‭ ‬الطاقة

بي‭ ‬بي

قالت‭ ‬الشركة‭: ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬المتدهور‭ ‬للشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬قررنا‭ ‬إيقاف‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أعمالنا‭ ‬التجارية‭ ‬والشحن،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬لجميع‭ ‬أعمال‭ ‬بي‭ ‬بي،‭ ‬فإن‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬موظفينا‭ ‬ومن‭ ‬يعملون‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنا‭ ‬هي‭ ‬أولويتنا‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬سنبقي‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬الاحترازي‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‭ ‬المستمرة،‭ ‬رهناً‭ ‬لتطور‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬

رفضت‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬شل‮»‬‭ (‬ Shell ‭) ‬و«توتال‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ (‬ TotalEnergies ‭) ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭.‬

إيكوينور

قالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬تتابع‭ ‬الوضع‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬و«نتواصل‭ ‬مع‭ ‬مالكي‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬البضائع‭ ‬نيابةً‭ ‬عنا،‭ ‬ومع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬‭ . ‬وأضافت‭: ‬‮«‬اخترنا‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ترافيغورا‭ (‬ Trafigura ‭)‬

أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تراقب‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

إينوس‭ (‬ Ineos ‭)‬

لا‭ ‬تتجه‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬سفنها‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬إذ‭ ‬تنقل‭ ‬سفنها‭ ‬الإيثان‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬والصين‭.‬

. ‭ ‬رفضت‭ ‬الشركات‭ ‬التالية‭ ‬التعليق‭: ‬‮«‬غونفور‮»‬‭ (‬ Gunvor ‭)‬؛‭ ‬و«فيتول‮»‬‭ (‬ Vitol ‭)‬؛‭ ‬و‮«‬غلينكور‮»‬‭ (‬ Glencore ‭) ‬؛‭ ‬و«نيست‮»‬‭ (‬ Neste ‭)‬؛‭ ‬و«شينيير‮»‬‭ (‬ Cheniere ‭).‬

الصور‭: ‬410

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