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البحر الأحمر.. أزمات متفاقمةهجمات البحر الأحمر ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين

12/19/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬أسبوعين‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬وأصحاب‭ ‬الناقلات‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وسط‭ ‬هجمات‭ ‬متكررة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

زاد‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬ليستقر‭ ‬فوق‭ ‬72‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭. ‬وارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4 ‭%‬ ‭.‬

شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‮»
‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬إنها‭ ‬ستوقف‭ ‬جميع‭ ‬الشحنات‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬مؤقتاً،‭ ‬بينما‭ ‬تقوم‭ ‬‮«‬إيكوينور‮»‬‭ ‬بتحويل‭ ‬السفن‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تحافظ‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬يوروناف‮»‬،‭ ‬المالك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للسفن،‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬سفنها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مخاوف‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭.‬

وجاءت‭ ‬تصرفات‭ ‬الشركات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحركات‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سفن‭ ‬الحاويات‭. ‬وطلبت‭ ‬شركة‭ ‬توفر‭ ‬إدارة‭ ‬السفن،‭ ‬والآلاف‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬للسفن،‭ ‬من‭ ‬مالكي‭ ‬السفن‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬بديلة‭.‬

وقالت‭ ‬ريبيكا‭ ‬بابين،‭ ‬وهي‭ ‬متداولة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬برايفيت‭ ‬ويلث‮»»‬‭ (‬ CIBC ‭ ‬ Private ‭ ‬ Wealth ‭) ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬العالمي‭ ‬يتدفق‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬ ‭ ‬معظمها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬والهند‭ ‬والصين‭ ‬ ‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬أن‭ ‬المتداولين‭ ‬يواجهون‭ ‬حقيقة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬جيدة‭ ‬حالياً،‭ ‬وأن‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬تعافت‭ ‬من‭ ‬انخفاضات‭ ‬الصيف،‭ ‬مما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬انقطاع‭ ‬الإمدادات‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬منخفضة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سجلته‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وبنحو‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬تقريباً‭ ‬خلال‭ ‬السنة،‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬الصخري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والشكوك‭ ‬بشأن‭ ‬تخفيضات‭ ‬إنتاج‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬الموعودة‭.‬

ساهم‭ ‬تحول‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬بشأن‭ ‬سياسة‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬تأرجح‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إذ‭ ‬أدت‭ ‬تعليقات‭ ‬المسؤولين‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬تثبيط‭ ‬الرهانات‭ ‬على‭ ‬التخفيضات‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الفواصل‭ ‬الزمنية‭ ‬بين‭ ‬العقود‭ ‬الشهرية،‭ ‬وهي‭ ‬مقياس‭ ‬حاسم‭ ‬للعرض‭ ‬والطلب،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭. ‬يتم‭ ‬تداول‭ ‬الفارق‭ ‬الفوري‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬عند‭ ‬36‭ ‬سنتاً‭ ‬في‭ ‬حالة‮
‬كونتانغو،‭ ‬ويحوم‭ ‬عند‭ ‬أكبر‭ ‬خصم‭ ‬للبرميل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬مقارنة‭ ‬بالبراميل‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬لاحقاً،‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭.‬


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