تطبيق Beyon Money متوافر الآن لزبائن دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شركة
Beyon Money
تعلن عن إطلاق تطبيقها المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك
لتوسعة نطاق تواجد خدمات تركز على الزبائن وخدمات مالية مبتكرة خارج مملكة البحرين، ويأتي هذا وفقًا لخططها الطموحة للتوسع الإقليمي.
وبفضل خدماتها المالية الفريدة ستتيح شركة Beyon Money لزبائنها في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى مجموعة من الحلول المالية ذات مميزات رقمية استثنائية، حيث ستطلق الشركة خدماتها للإدارة المالية الشخصية للزبائن مما يتيح لهم ربط حساباتهم المصرفية في التطبيق، ومراجعة جميع معاملاتهم على منصة واحدة ومتابعة الإحصائيات المالية للحصول على معلومات شاملة وموضّحة عن المصروفات.
علاوة على ذلك فإن خدمة التحويلات المالية الدولية الرقمية من Beyon Money
ستكون متاحة ايضًا، حيث يمكن للزبائن إرسال الأموال دوليًا من خلال تطبيق Beyon Money باستخدام بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم أو من خلال بطاقة نظام حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص في الإمارات أو عبر حساباتهم المصرفية. والجدير بالذكر أن خدمة التحويلات المالية الدولية متاحة في أكثر من 190 دولة، من ضمنها المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي بما في ذلك آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويمكن للزبائن التسجيل في تطبيق Beyon Money بشكل رقمي في غضون دقيقتين، إلى جانب الوصول بشكل فوري إلى مجموعة الخدمات المتاحة في التطبيق بسلاسة. علاوة على ذلك، فإن شركة Beyon Money
تعمل بالتعاون مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة نطاق منتجاتها وخدماتها، على غرار الخدمات المتوفرة في البحرين والتي حققت نجاحًا.
وقال روبيرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة: Beyon Money
«إننا ملتزمون تمامًا بالتوسع على المستوى الإقليمي، ويسعدنا أن نعلن عن إطلاق تطبيق Beyon Money في سوق الإمارات العربية المتحدة، إذ تعد هذه خطوة كبيرة بالنسبة للشركة وإنجازًا بارزًا في تحقيق خططنا الإستراتيجية».
وتابع قائلًا: «تلتزم شركة Beyon Money بالابتكار والرقمنة وتقديم الحلول التي تركز على الزبائن، ونحن نتطلع من خلال هذا الإطلاق إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ونطمح للمساهمة في عملية التحول الرقمي المستمرة للخدمات المالية في المنطقة».
وأضاف قائلًا: «نود أن نثني على جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية ( FSRA ) في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) اليوم لمنحنا التراخيص المناسبة وتمكيننا من دخول سوق الإمارات العربية المتحدة».
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