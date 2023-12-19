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تطبيق Beyon Money متوافر الآن لزبائن دولة الإمارات العربية المتحدة

12/19/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شركة‮
 Beyon ‭ ‬ Money
‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيقها‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك
لتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬تواجد‭ ‬خدمات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬وخدمات‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬وفقًا‭ ‬لخططها‭ ‬الطموحة‭ ‬للتوسع‭ ‬الإقليمي‭.‬

وبفضل‭ ‬خدماتها‭ ‬المالية‭ ‬الفريدة‭ ‬ستتيح‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬لزبائنها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬ذات‭ ‬مميزات‭ ‬رقمية‭ ‬استثنائية،‭ ‬حيث‭ ‬ستطلق‭ ‬الشركة‭ ‬خدماتها‭ ‬للإدارة‭ ‬المالية‭ ‬الشخصية‭ ‬للزبائن‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬ربط‭ ‬حساباتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬ومراجعة‭ ‬جميع‭ ‬معاملاتهم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬واحدة‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإحصائيات‭ ‬المالية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬وموضّحة‭ ‬عن‭ ‬المصروفات‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬خدمة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money
‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬ايضًا،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬دوليًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬السحب‭ ‬الآلي‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطاقة‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهم‭ ‬المصرفية‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬وأفريقيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬آسيا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

ويمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬بشكل‭ ‬رقمي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقيقتين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوصول‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬بسلاسة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money
‬تعمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الخدمات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحًا‭.‬

وقال‭ ‬روبيرتو‭ ‬مانكون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭:‬ Beyon ‭ ‬ Money
‬‮«‬إننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬تمامًا‭ ‬بالتوسع‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشركة‭ ‬وإنجازًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬خططنا‭ ‬الإستراتيجية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬بالابتكار‭ ‬والرقمنة‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الزبائن،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬ونطمح‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المستمرة‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬سلطة‭ ‬تنظيم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ (‬ FSRA ‭) ‬في‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمي‭ (‬ ADGM ‭) ‬اليوم‭ ‬لمنحنا‭ ‬التراخيص‭ ‬المناسبة‭ ‬وتمكيننا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬سوق‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

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