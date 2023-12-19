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سفارة أمريكا: لا حل عسكريا للصراع في السودان - جريدة الوطن السعودية

12/19/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مضاعفة معاناة المدنيين مع مطالبتهم المستمرة بوقف القتال، لذا أكدت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان اليوم، أنه لا يجب على الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع ((السعي للعب دور في الحكم بمرحلة ما بعد الصراع في السودان)).
وحثت في بيانها، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السودانية، كلا من الجيش السوداني والدعم السريع على إنهاء القتال، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والاضطلاع بواجباتهما وفقا للقانون الدولي الإنساني، واحترام حقوق الإنسان.
وشدد البيان أنه لا حل عسكريا يمكن قبوله للصراع الذي تدور رحاه في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل بذل أقصى جهودها لوقف القتال.
بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرار ما لا يقل عن 300 ألف شخص من ولاية الجزيرة السودانية في الأيام الأربعة الماضية جراء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ولفتت المنظمة إلى استمرار حالة النزوح بالمنطقة بعد اندلاع الاقتتال فيها أخيرا، بينما تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم في مناطق متفرقة من الخرطوم.
وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح نحو 7 ملايين شخص، وتركت العاصمة أطلالا، وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة، وأتاحت الفرصة لتصاعد موجات القتل بدوافع عرقية في دارفور.

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