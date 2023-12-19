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المعارضة الصربية تدعو إلى تظاهرة جديدة تنديدا بنتائج الانتخابات

12/19/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت المعارضة الصربية إلى التظاهر مجددا احتجاجا على نتائج الانتخابات في بلغراد التي فاز بها، وفق النتائج الرسمية الأولية، حزب الرئيس الحاكم الذي يتهمه ائتلاف «صربيا ضد العنف» المعارض بالتزوير.
وخلال مؤتمر صحافي في بلغراد، قال ميروسلاف أليكسيتش أحد الوجوه البارزة في هذا الائتلاف المعارض «ندعو كل الأحزاب والحركات المعارضة والمدنيين والمجتمع المدني إلى الانضمام إلينا».
ونظمت الأحد الماضي في صربيا انتخابات تشريعية، فضلا عن أخرى محلية في عدة مدن، من بينها بلغراد.
وبحسب النتائج الرسمية الأولية، فاز الحزب التقدمي الصربي (يمين قومي) بالأغلبية مع 46.7% من الأصوات، في مقابل 23.5% لائتلاف «صربيا ضد العنف» على الصعيد الوطني. أما في بلغراد، فقد حصد الحزب التقدمي 44.5% من الأصوات تلاه ائتلاف «صربيا ضد العنف» مع 38.18% من الأصوات.
غير أن المعارضة تندد بعمليات تزوير شابت الانتخابات في العاصمة واحتشد الآلاف مساء الاثنين أمام مقر اللجنة الانتخابية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية.
وأكد تقرير أولي صادر عن بعثة المراقبة الدولية (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا) الاتهامات بالتزوير. ووصف المراقبون التصويت بأنه «اتسم بحالات عنف معزولة ومخالفات إجرائية واتهامات متكررة بتنظيم ونقل الناخبين لدعم الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية»، وكذلك «شراء أصوات وحشو صناديق اقتراع» بالأصوات.
وقالت مارينكا تيبيتش، وهي مسؤولة في ائتلاف «صربيا ضد العنف» المعارض، إن «ثلثي المواطنين الصربيين لا يعرفون شيئا عما يحصل».
وخلال الحملة الانتخابية، استحوذت إطلالات الرئيس ألكسندر فوتشيتش على نحو 40% من أوقات البث الإخباري على القنوات الوطنية، بحسب دراسة لمكتب الأبحاث الاجتماعية. وترتفع هذه النسبة إلى 70% إذا ما أضيفت إليها مشاركات من نوع آخر، مثل إطلالات أعضاء الحزب الحاكم ورئيسة الوزراء وتقارير عن الأنشطة الحكومية.
ودعت الولايات المتحدة صربيا إلى الاستجابة للمخاوف بشأن التجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية الأحد والتي أبلغت عنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «ينبغي التحقيق في مزاعم التجاوزات التي أبلغت عنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من بعثات المراقبة، فضلا عن أعمال العنف التي استهدفت السلطات المشرفة على الانتخابات والصحافيين والمراقبين المعتمدين والتي بلغتنا تقارير عنها وهي غير مقبولة».
وصرح «ندعو صربيا إلى التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للاستجابة لهذه المخاوف».
ونددت ألمانيا من جهتها بالانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، واصفة إياها بـ «غير المقبولة» لبلد يطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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