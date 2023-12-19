Wednesday, 20 December 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تعلن تدشين منصة موحدة للتأشيرات

12/19/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية في السعودية عبدالهادي المنصوري عن تدشين منصة «تأشيرة السعودية» لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.
وقال المنصوري خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية» إن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة، موضحا أنها منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة الوطنية.
وأضاف أن هناك ربطا مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعا خاصا لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل.
وأشار إلى تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات، بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطنية، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من تعريف الزائر بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا.
وأضاف أن «هناك متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد متقدمة، وآليات متقدمة وموحدة للتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة في المملكة وإعادة تصميم رحلات الحياة لكل أنواع التأشيرات لتقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة مع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة وتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية».

MENAFN19122023000130011022ID1107630225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث