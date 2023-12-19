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إضراب عام في بنغلاديش ومحتجون يضرمون النار في قطار

12/19/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أضرم محتجون في بنغلاديش النار في قطار امس مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم أم وطفلها، وسط إضراب على مستوى البلاد دعت إليه المعارضة بهدف الضغط لنيل مطلبها باستقالة الحكومة قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.
وقال شاه جهان شيكدر المسؤول بخدمة الإطفاء «أضرم مؤيدو الإضراب النار في ثلاث مقصورات بقطار سريع، وجرى انتشال أربع جثث من إحدى المقصورات».
ومن بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القطار القادم من منطقة نيتروكونا الشمالية إلى العاصمة داكا.

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