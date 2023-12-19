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أميركا تطلق مبادرة حارس الازدهار لحماية الملاحة والحوثيون يتوعدون بمواصلة مهاجمة السفن في البحر الأحمر

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران المزيد من شركات الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري افتراضي عقده أوستن مع الوزراء ورؤساء الدفاع وكبار الممثلين من 43 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر، بحسب بيان للبنتاغون.
وقال أوستن، إن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، وستقوم هذه الدول بتسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف أوستن في بيان «هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا»، معلنا عن إطلاق مبادرة «حارس الازدهار».
وأطلع الوزير وكبار قادة وزارة الدفاع، بمن في ذلك قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريل، وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، نائب الأدميرال كوبر المشاركين، على أن الحوثيين قاموا بإطلاق أكثر من 100 مسيرة وهجمات صاروخية باليستية استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة مختلفة.
وشدد المسؤولون العسكريون، على أن الحوثيين احتجزوا السفينة التجارية «غالاكسي ليدر»، وطاقمها الدولي المكون من 25 فردا كرهائن في 19 نوفمبر، ولايزال الطاقم محتجزا ظلما في اليمن.
وناقش المشاركون كيف تمثل الهجمات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدين ضرورة وقف الحوثيين لأعمالهم العدوانية.
ومن قطر قال وزير الدفاع الأميركي إن زيارته لقطر جاءت لتعزيز الشراكة معها في مجالي الدفاع والأمن. وأضاف أوستن أن قطر ساعدت بجهودها مع مصر في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة بعد أن نجحت في التوصل لصفقة تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لفعل المزيد مع قطر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
في الأثناء، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري امس إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء سفينة على بعد 17 ميلا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.
وأوضحت في مذكرة «تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة «تتعرض لهجوم قرصنة» في الموقع. وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة... إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة».
وأكدت أمبري أن قوارب صغيرة اقتربت من ثلاث سفن تجارية بينما كانت تبحر باتجاه الشرق على بعد 71 ميلا إلى الجنوب الغربي من عدن. وأضافت المذكرة أن زورقا يمني الطراز اقترب من سفينة شحن ترفع علم ليبيريا ضمن مسافة قدرها نصف ميل. وتابعت أمبري أن السفينة أجرت مناورات هروب بتغيير مسارها وزيادة سرعتها.
في المقابل، حذر الحوثيون من عواقب توسيع الصراع وعسكرة البحر الأحمر، وقال المتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام، في بيان بثته وسائل إعلام تابعة لهم، إن العمليات التي تنفذها قواتهم البحرية تهدف الى «مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد». وأكد قائلا «من يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله». وأضاف «التحالف المشكل أميركيا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة».
وأشار المتحدث الرسمي للحوثيين، إلى أن «أميركا سمحت لنفسها بأن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف»، لافتا إلى أن «شعوب المنطقة لها كامل المشروعية والحق في مساندة الشعب الفلسطيني»، على حد قوله.

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