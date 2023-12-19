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الجيش السوداني ينسحب من ود مدني والدعم السريع سنترك أمر إدارتها للأعيان

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر الجيش السوداني امس بسقوط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان بأيدي مقاتلي قوات الدعم السريع.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في بيان صحافي امس «انسحبت قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة ود مدني».
وأضاف البيان «يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه لجهات الاختصاص ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام».
واستولت قوات الدعم السريع في وقت سابق من الأسبوع على مدينة ود مدني المكتظة بالنازحين، وتعتبر مركزا للمساعدات.
من جهته، قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في وقت سابق امس، إنه سيترك أمر إدارة ود مدني وولاية الجزيرة لأعيان الولاية.
وأضاف قائد الدعم السريع أن المدنيين في ود مدني وولاية الجزيرة سيظلون في أمن وسلام وأمان. وأوضح حميدتي: «أصدرنا أوامر للدعم السريع بعدم الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة في ود مدني».
وفيما لاتزال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مستمرة، أفادت مصادر سودانية بأن القتال في ود مدني أجبر الآلاف على النزوح مجددا لولايتي سنار والقضارف، فيما قالت ممثلة اليونيسف في السودان إن مدينة ود مدني تستقبل مئات الآلاف من النازحين ونعمل على دعم المتضررين.
ودعت قوات الدعم السريع سكان ولاية الجزيرة إلى الشروع فورا في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم بعد أن أعلنت سيطرتها عليها بشكل كامل.
وقبل ذلك قال شهود عيان ومصدر من قوات الدعم السريع إن قوات الدعم توغلت إلى قلب مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد أن تمكنت من عبور جسر حنتوب من الضفة الشرقية للنيل الأزرق إلى الغرب.
وأبلغ المصدر بأن قوات الدعم سيطرت، امس، على رئاسة أمانة حكومة ولاية الجزيرة ومقر الفرقة الأولى مشاة ورئاسة قيادة الجيش بالولاية.
وأكد أن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على مدينة ود مدني بالكامل ووضعت ارتكازات في مداخل المدينة وانتشرت في أحياء القسم الأول المؤدية إلى ولاية سنار المجاورة للجزيرة بجنوب شرقي البلاد.

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