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مساعد وزير الخارجية الإيراني نأمل تعزيز العلاقات

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد علي بك عن أمله في تعزيز العلاقات الإيرانية - الكويتية في المرحلة الجديدة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد،
جاء ذلك في تصريح خاص لعلي بك الذي يترأس إدارة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية لـ«كونا» أثناء مراسم تقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في السفارة الكويتية بطهران.
وقال علي بك «نتمنى في المرحلة الجديدة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن نشهد علاقات أفضل بكثير وأكثر متانة وقوة مع الكويت البلد الصديق والشقيق».
وأضاف أنه «نظرا الى علاقات الصداقة والعلاقات التاريخية التي تربطنا مع الكويت كنا وما زلنا نسعى دائما إلى تقوية العلاقات بين البلدين».وأوضح المسؤول الايراني أنه حضر المراسم التي أقامتها السفارة الكويتية بطهران ممثلا عن حكومة إيران لتقديم التعازي الى «الاشقاء» في الكويت. كما لفت إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد زار الكويت ممثلا عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنقل التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
من جهة أخرى، أعرب السفير الإيراني السابق لدى الكويت محمد إيراني في تصريح مماثل لـ«كونا» عن أسفه على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، قائلا «يؤسفنا كثيرا رحيله بعد سنوات عديدة من العمل والجهد لصالح الشعب الكويتي والعلاقات الإيرانية - الكويتية».
وأشار السفير الإيراني إلى الجهود الكثيرة التي بذلها سمو أمير البلاد الراحل للوصول إلى علاقات «حسنة» بين البلدين والارتقاء بها أكثر فأكثر.
وأعرب عن تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتسلمه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه «التوفيق والسلامة والمزيد من تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين».

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