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رئيس قبرص ورئيسة مجلس النواب ووزير الخارجية وكبار المسؤولين في الدولة قدموا واجب العزاء

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سفيرنا لدى قبرص عبد الله الخرافي، في مقر السفارة، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس الذي قدم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وقد عبر الرئيس القبرصي خريستودوليدس، نيابة عن الحكومة والشعب القبرصي، عن خالص تعازيه القلبية الحارة للشعب الكويتي والأسرة الحاكمة في هذا المصاب الأليم والخسارة الفادحة. كما أكد الرئيس القبرصي على أن ما اتسم به سمو الأمير الراحل، رحمة الله عليه، من تفان والتزام بجهود دؤوبة من أجل إحلال السلام والاستقرار والرخاء لدولة الكويت والمنطقة الإقليمية سيبقى دائما حاضرا في الاذهان.
كما قدم رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، وكبار المسؤولين في جمهورية قبرص واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل.
وفد توافد إلى مقر السفارة الكويتية في نيقوسيا لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل جميع السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى قبرص، وكذلك عدد كبير من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمواطنين القبارصة.

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