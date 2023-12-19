الأردن غرس 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بادرت مجموعات شعبية أردنية بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه، طيب الله ثراه. واحتضنت مدينة الحسين للشباب وسط العاصمة الأردنية عمان المبادرة الإنسانية التي نظمها مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدى الأردن بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ومشاركة ممثلي 12 جمعية خيرية معتمدة لدى الهيئة.
واستذكر المشاركون في لفتة الوفاء الدورين الإنساني والقومي للمغفور له بإذن الله تعالى وحرصه، رحمه الله، على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن، راجين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
MENAFN19122023000130011022ID1107630216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.