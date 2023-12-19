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الأردن غرس 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بادرت مجموعات شعبية أردنية بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه، طيب الله ثراه. واحتضنت مدينة الحسين للشباب وسط العاصمة الأردنية عمان المبادرة الإنسانية التي نظمها مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدى الأردن بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ومشاركة ممثلي 12 جمعية خيرية معتمدة لدى الهيئة.
واستذكر المشاركون في لفتة الوفاء الدورين الإنساني والقومي للمغفور له بإذن الله تعالى وحرصه، رحمه الله، على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن، راجين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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