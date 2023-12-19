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زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات ويحذر واشنطن

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تعزيز القدرات النووية لبلاده وحذر واشنطن من اتخاذ «قرار خاطئ» عقب إشرافه على إطلاق صاروخ باليستي هو الأقوى في ترسانة بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية. وجاءت تجربة إطلاق الصاروخ، وهو من طراز هواسونغ-18 يعمل بالوقود الصلب، غداة وصول الغواصة الأميركية العاملة بالطاقة النووية يو إس إس ميزوري إلى ميناء بوسان بكوريا الجنوبية، وبعد توجيه واشنطن وسيئول تحذيرا إلى بيونغ يانغ من أن أي هجوم نووي قد تشنه سيعني «نهاية نظام كيم».
وامس، فعّل الحليفان إلى جانب اليابان، نظاما لتشارك المعلومات في الوقت الفعلي بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية، في إطار تعزيز هذه الدول تعاونها الأمني في مواجه التهديدات النووية المتزايدة لبيونغ يانغ.
وقال كيم من موقع إطلاق الصاروخ القادر على بلوغ السواحل الأميركية إن هذه التجربة أرسلت «إشارة واضحة إلى القوى المعادية» وأظهرت خيارات كوريا الشمالية في حال اتخذت واشنطن «قرارا خاطئا ضدها» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وقالت الوكالة إن «تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغفو-18 أجريت كعملية عسكرية مهمة لكي نظهر للأعداء بوضوح الرغبة الساحقة للقوات النووية الاستراتيجية لكوريا الديموقراطية وقوتها التي لا مثيل لها».
وظهر الزعيم الكوري الشمالي في صور رفقة ابنته التي كانت ترتدي سترة فرو زهرية اللون.
وقالت الوكالة إن كيم «حدد مهام جديدة كبيرة لتطوير القوات النووية الاستراتيجية لكوريا الديموقراطية».
وقطع الصاروخ هواسونغ-18 مسافة تزيد بقليل على 1000 كيلومتر وبلغ أقصى ارتفاعه نحو 6000 كيلومتر وأظهر «القدرة القتالية لوحدة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات».
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات يعمل بالوقود الصلب وهي تقنية تجعل نقل الصواريخ أسهل وإطلاقها أسرع مقارنة بتلك التي تعمل بالوقود السائل.
والتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية هي الثالثة التي تختبر فيها الدولة النووية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، بعد تجربة أولى في أبريل وثانية في يوليو.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن مدى الصاروخ هواسونغ-18 قد يزيد على 15.000 كيلومتر، أي أنه قادر على بلوغ الولايات المتحدة بأكملها.

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