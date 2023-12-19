الصين تكثف جهود الإغاثة بعد زلزال قانسو وتشينغهاي

MENAFN - Al-Anbaa) كثّفت الحكومة الصينية جهود الإغاثة من الكوارث في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غربي الصين بعد أن ضربهما زلزال بقوة 6.2 درجات، وأودى بحياة أكثر من 130 شخص.وخصصت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ امس أموالا بقيمة 200 مليون يوان (ما يعادل نحو 28.18 مليون دولار أميركي) للمقاطعتين المنكوبتين. ومن بين إجمالي هذه الأموال، سيتم استخدام 150 مليون يوان لدعم قانسو، فيما سيتم توجيه 50 مليون يوان إلى تشينغهاي.وتلقت مقاطعة قانسو الدفعة الثانية من مواد الإغاثة، التي تشمل 2500 خيمة قطنية و20 ألف معطف و5 آلاف سرير قابل للطي، فيما تلقت مقاطعة تشينغهاي 1500 خيمة و5 آلاف معطف قطني و5 آلاف سرير، من بين مواد إغاثة أخرى.وعقب الزلزال، الذي ضرب محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو، فعلت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي آلية استجابة للطوارئ، مطالبة الفروع المحلية للهيئة وشركات التأمين والبنوك بضمان تسويات التأمين بسهولة.

وأصدرت الهيئة توجيهاتها إلى البنوك وشركات التأمين بتعزيز الدعم للمناطق المتضررة واستئناف الخدمات المالية الأساسية على الفور في المناطق المتضررة من الزلزال.

وفعلت أيضا اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، آلية استجابة للطوارئ لضمان توفير الطاقة والكهرباء والاحتياجات اليومية.وأمرت وزارة الموارد المائية سلطات قانسو وتشينغهاي بفحص ما إذا كانت البنية التحتية لحفظ المياه قد تضررت جراء الزلزال واتخاذ إجراءات احترازية. ونشر جيش التحرير الشعبي الصيني وقوة الشرطة المسلحة الشعبية، فرق إنقاذ متعددة في المناطق المتضررة من الزلزال، في حين أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية أيضا فرق عمل.