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أسابيع من الهزات تفجر بركان ريكيانيس وسلطات آيسلندا ليس حدثا سياحيا

12/19/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمر تدفق الحمم والدخان من بركان جزيرة ريكيانيس في آيسلندا أمس، بعد ثورانه الاثنين الماضي، عقب أسابيع من النشاط الزلزالي جنوب غرب العاصمة ريكيافيك. وأظهر بث مباشر لثوران البركان تصاعد حمم متوهجة من الأرض تحيط بها سحب من الدخان الأحمر. وكتبت رئيسة الوزراء كاترين ياكوبستودتير على فيسبوك «نأمل خيرا لكن من الواضح أنه ثوران كبير». ومنذ أسابيع كانت آيسلندا تتوقع ثورانا بركانيا في شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة بعد نشاط زلزالي شديد، دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق منتجع بلو لاغون الحراري الأرضي المعروف بمياهه الفيروزية.
وقدر معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي أن يكون البركان قد أحدث صدعا بطول نحو 4 كيلومترات يبعد طرفه الجنوبي 3 كيلومترات فقط عن بلدة غريندافيك المعروفة بصيد الأسماك.
وقد بدأ «نشاطه يتراجع» اعتبارا من صباح أمس على ما قالت هيئة الأرصاد من دون أن تتمكن من تقدير إلى متى سيستمر ذلك.
وكتب الرئيس غودني ثورلاسيوس يوهانسون على منصة إكس «ننتظر الآن لنرى ما تخبئه قوى الطبيعة»، مؤكدا أن حماية الأرواح والمنشآت هي الأولوية. وحض رئيس جهاز الحماية المدنية فيدير رينيسون، الأهالي على الابتعاد عن المنطقة، وقال في تصريحات تلفزيونية إن ثوران البركان «ليس حدثا سياحيا».

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