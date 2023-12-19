Wednesday, 20 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة أخطر مكان في العالم للأطفال وأهلها يموتون في الشوارع

12/19/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استأنفت إسرائيل حربها على المستشفيات، فيما واصلت قواتها البرية والجوية قصفها المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة. من جهته، قال الناطق باسم اليونيسيف جيمس إلدر إن غزة هي «أخطر مكان في العالم» للأطفال.
وأعرب إلدر الذي أمضى قرابة أسبوعين في غزة خلال مؤتمر صحافي دوري في الأمم المتحدة في جنيف «عن غضبه من لامبالاة الذين يتولون زمام السلطة بالكوابيس الإنسانية التي يعاني منها مليون طفل».
وتحدث إلدر بتأثر كبير عن مصير أطفال أدخلوا إلى المستشفى بعد بتر أحد أطرافهم ثم «قتلوا في هذه المستشفيات» في قطاع غزة.
وأضاف: «أنا غاضب لأن أطفالا آخرين يختبئون في مكان ما الآن، سيصابون من دون أي شك ويبتر أحد أطرافهم في الأيام المقبلة».
على الصعيد الميداني، شن جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال وشرق ووسط قطاع غزة. كما قصفت الصواريخ الإسرائيلية منطقة رفح التي تحولت إلى مخيم نازحين مفتوح لمئات الآلاف من الفارين من باقي مناطق القطاع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.
وقال مسعفون إن من بين القتلى الصحافي الفلسطيني عادل زعرب وعدد من أفراد عائلته. وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب إلى 97، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس.
وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ «رويترز» أن ضربة أخرى قتلت 13 شخصا وأصابت نحو 75 آخرين في جباليا بشمال القطاع.
وفي قصف لعمارة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، نقلت قناة الجزيرة أن «50 شهيدا و12 مصابا سقطوا» وأن 50 مفقودا لا يزال مصيرهم مجهولا جراء القصف الإسرائيلي.
وقال أحد سكان جباليا: «لا يوجد طعام ولا ماء ولا دواء ولا مستشفيات لاستقبال الجرحى والمرضى أيضا. الناس يموتون في منازلهم وفي الشوارع».
من جهته، أعلن فضل نعيم رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الأهلي «المعمداني» وهو من آخر المؤسسات الاستشفائية التي لاتزال في الخدمة في شمال قطاع غزة، توقفه عن العمل أمس بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له واعتقال عدد من الأطباء والممرضين والجرحى، بحسب ما قال نعيم لوكالة فرانس برس.

MENAFN19122023000130011022ID1107630212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث