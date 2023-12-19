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رحمك الله يا أميرنا الغالي

12/19/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

لم يكن فراقك هينا علينا يا أميرنا، بل كان محزنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولمَ لا وقد كنت مثالا للتواضع والأخلاق والرحمة والعفو، وهذا في كفة، أما في الكفة الأخرى التي لا تقل أهمية فإنك كنت تقيا نقيا وهذا ما قرأته وسمعته عنك من أفعالك ومواقفك الرائعة والنبيلة التي يتناقلها المواطنون الذين أحبوك.
ولعل عفوك في بداية حكمك وعفوك في نهاية حكمك خير دليل على ذلك، ومن مظاهر رحمتك وتواضعك أنك تقبل الأطفال وتلتقط معهم الصور في مسجدك مسجد بلال بن رباح رضي الله عنه وتتفقد أحوال العاملين بالمسجد.
ولا ننسى مشاركتك في نهضة الكويت منذ الستينيات من القرن الماضي، ومواقفك السياسية المشرفة للكويت وأهلها، والتي كان آخرها دعمك لإخواننا الفلسطينيين في غزة ضد الكيان المحتل.
أما عن تجربتي الشخصية، فقد قابلته عدة مرات في وزارة الداخلية وبديوانه العامر في العديلية، والتمست منه التواضع والأخلاق الحميدة.
رحمك الله يا أميرنا الغالي وطيب الله ثراك وأدخلك فسيح جناته، ونشهدك بأننا نحبه لتقواه ولعفوه ولسماحته ولأخلاقه ولإنسانيته ولأمانته، ونحن له شهودك بأرضك، اللهم ارحمه واعف عنه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة.. اللهم آمين.

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