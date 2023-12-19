سلام ورحمة

ما أجمل الأوصاف الإيجابية! فحتى مفرداتها تضفي راحة وطمأنينة!

المشاعر الإنسانية كثيرة وشائكة، وفي زمن السرعة فقدت العاطفة الإنسانية أصالتها وشفافيتها، وحتميتها! تحولت إلى إيماءات عابرة، ولامبالاة مصطنعة، واستكبار متعمد!

أخبرني.. أين البطولة في كتم مشاعرك؟ أين الصلابة في إنكار الإحساس؟ من أنت؟ بشر أم حجر؟

جعل الله لك قلبا في صدرك، تعقد فيه النوايا ويفزع ويميل، يبتهج ويتأمل، ويوقن ويمقت. هذا الجزء منك الذي ينظر الله تعالى إليه، هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.

فقدنا أميرنا وقائدنا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- والكل يستذكر حنانه وقلبه الرحوم وتواضعه. في لقاء سابق له سئل أمام من يضعف؟ فقال بكل صدق: أضعف أمام الله سبحانه، وعندما أفقد عزيزا، عندما أرى شيخا كبيرا يطلب المساعدة، وطفلا مريضا يتألم، هذا ما لا أطيقه وأضعف أمامه. وأن هدفه رضا الله سبحانه، ورضا الناس. مع رجائه ورسالته بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف والتسلح بالعلم والمعرفة.

العالم يشهد بموقفه من القضية الفلسطينية، موقف الشرفاء الذين لا يخافون في الحق لومة لائم.

إن الكرام الأنقياء هم الذين استقرت المشاعر الصادقة في أفئدتهم، وأنارت صدورهم، فعاشوا يحسنون الظن والقول والمعاملة. أدركوا أن الإنسان لا حياة له دون شعور، والشعور نعمة، وواجب إنساني، ومسؤولية شرعية. هؤلاء لا تمل مجالستهم، ويشدك حديثهم، وعندما يرحلون تستذكر بشاشتهم وكلماتهم التي تعكس ما في قلوبهم.

يقول صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»، كلها سلوكيات تنبع من إحساس رقيق عميق، من رغبة خيرة، ومسعى طيب.. إلى باب الجنة.

أنا وأنت نخطئ مرارا وتكرارا، نتردد ونتخوف، نسيء الحكم والتصرف، لكننا قادرون على أن نتراحم، على أن نمنح بعضنا السلام. فلماذا نهدر حياتنا في الشد والصد؟

تخيل يا سيد حجر.. لو أنك رضيت لقلبك إنسانيته، ومنحته حقه ـ الفطري ـ بأن يحس ويعبر ويحيا نابضا بكل ما أودعه الله فيه.. ففي نهاية المطاف سترحل.

من التراب.. على التراب.. إلى التراب.





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