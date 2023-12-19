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أسبوع الحزن

12/19/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) (يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم...
بنفوس مؤمنة بقضاء الله عز وجل فقدت الكويت في هذا الأسبوع قامتين كويتيتين عربيتين إسلاميتين، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والأديب عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البابطين، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، أمير الخير والتواضع والعفو جمعني مع سموه أكثر من موقف إنساني فلا أنسى عندما قام بالدعم النفسي والمادي لجمعية make different والتي كانت ترأسها ابنة أختي د. سارة التميمي والتي تقوم على مساعدة الأطفال في الهند وكيف رحب سموه أثناء توليه ولاية العهد بالفكرة واستقبال أعضاء الجمعية وإعطاء أوامره لتسهيل العقبات للجمعية أثناء تواجدهم في الهند مع الدعم المادي أيضا، أمير الخير كان على الدوم يعمل لفعل الخير ومساندة المظلوم، فلا أنسى ما قام به أثناء توليه ولاية العهد عندما ذهبت إليه لرفع شكوى من العديد من الطلبة فأعطى أوامره لتصحيح المسار ومساندة الطلبة ممن وقع عليهم الظلم، رحم الله أمير الخير، وأسكنك يا نواف الخير الجنة.
ومع عظيم حزننا على فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية القائد العظيم الذي أعطى نموذجا لحكام العالم في حب الحاكم لشعبه وحنوه عليهم، فإننا لا ننسى أيقونة الأدب الخليجي الذي فقدته الكويت أيضا وعاشت بفقده صدمة حيث بدأ الأسبوع برحيل الأديب عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، أديب الكلمة والتواضع. ولن تنسى الكويت ابنها البار الذي كانت رسالته الأولى والأخيرة عشقه للكويت وحبه للثقافة والكلمة، فمن خلال الكلمة ترك بصمة في جميع المحافل العالمية والعربية باسم الكويت، لن أنساك يا أيقونة الأدب ورحلاتك التي كانت تضج بالثقافة ليست فقط الكويتية بل العربية والعالمية فكنت تجمع الكثير والعديد من الدول والأطياف تحت مظلة واحدة وباسم واحد «الكويت» لتجعل على الدوم منارة عروس الخليج متوهجة بالثقافة العربية والعالمية، رحم الله فقيد الثقافة العربية عبدالعزيز سعود البابطين وأسكنه فسيح جناته.
مسك الختام: الحمد الله... ولله ما أخذ وما أعطى... وكل شيء عنده بأجل مسمى.


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