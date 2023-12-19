سمو الأمير الراحل.. عن قرب

رحم الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، فعلى الرغم من الحزن والأسى الذي يلف البلاد، إلا أن وحدة هذه المشاعر الوطنية الإنسانية اثر وفاته، طيب الله ثراه، بعثت برسالة كان سموه حريصا على تكريسها.

مثل هذا الخَطب عندما يطرأ في الكثير من الدول بوفاة قائدها الرسمي نرى استنفار أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية لتطويق المطارات والمنافذ ومباني الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الحيوية حرصا منها للحيلولة دون استغلال هذا الحدث الأخطر من قبل المعارضة السياسية التي تثير الاضطرابات استهدافا للوصول إلى سدة الحكم! وهذا ما لم ولن يحصل في الكويت بإذن الله تعالى لأن الشعب تعاهد مع سلطة الحكم وتوحد في إطار الوثيقة الوطنية (الدستور)، على التمسك بمواده التي حسمت أمر الحكم بنفوس راضية غير مقهورة.

وقد راهن البعض على أن اختلاف الآراء السياسية التي تظهر على السطح بين مختلف الشرائح الكويتية، وما يجري من استخدام الأدوات الرقابية الدستورية في مجلس الأمة، توهم بعدم استقرار البلاد وأنها على حافة الانهيار لا سمح الله تعالى! لكنها الديموقراطية الكويتية التي تبرهن مرة تلو المرة على نضج شعبها ووحدتهم أمام الخطوب ولسان حالهم: إلا الوطن!، واختلافهم ما هو إلا تنافس واجتهادات تحرص على نقاء مؤسساتهم من الفساد والارتقاء نحو المزيد من الرفاهية.

‏وبصفتي وزيرا سابقا كان لي الشرف بلقاءات متعددة مع سموه، طيب الله ثراه، أستطيع القول انه بالفعل أمير التواضع، فقد كان سموه يحاول دائما أن يلغي التكلفة والرهبة تشجيعا منه على أن يجري الحديث صريحا وواضحا وبشفافية وبعقل منفتح، فتتحدث معه بكل أريحية.

إلا أنه حريص جدا على عدم تجاوز القانون، ففي إحدى المرات اقترح أحد الحضور ضمن وفد شعبي اقتراحا فيه مساس بالقانون، فسرعان ما انبرى سموه قاطعا بأننا دولة القانون ولا يمكن السماح بتجاوز القوانين. وإذا سئل عن الموقف أو الرأي يرد ذلك إلى صاحب السمو أمير البلاد وهو يكن بالغ الاحترام والتقدير لسمو أمير البلاد رحمه الله، فهو لا يسبقه بالرأي والموقف ‏ولا يتقدم عليه بالكلام.

وقد أتيحت لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، ظروف استثنائية صقلت شخصيته السياسية والقيادية:

1 ـ تدرج في مناصب متعددة، جمعت له الخبرة وصقلت شخصيته، شملت الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والعلاقات الدولية، ابتداء من إدارة محافظة حولي التي تمثل الكويت المصغرة فهي تجمع بين الأسواق والمؤسسات التجارية وتعدد جنسيات سكانها واختلاف نمط عاداتهم، ثم تقلد لمنصب وزارة الداخلية ثم نائب رئيس الحرس الوطني ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدفاع ثم نائب رئيس مجلس الوزراء ثم ولي العهد.

2 ـ مصاحبته اللصيقة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الذي يعتبر من أقدم وزراء الخارجية في العالم وصانع الديبلوماسية الكويتية وصاحب الرؤية التي تستهدف جعل الكويت مركزا ماليا. هذه الظروف صنعت الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله.

‏لذلك ترجم هذه الخبرة العريقة في سنواته القصيرة إلى تحقيق هدف نبيل في عهده يتمثل في إنجاز فائض مالي في ميزانية الدولة، وتدشين عهد جديد، واستقرار الكويت خارجيا رغم كل التوترات المعلومة التي تحيط بالكويت، من دون أن تنفك عن امتدادها العربي والإسلامي.

لذلك استمرت الكويت في نهجها برفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي رغم الضغوط المعلومة، بل تعاطفت بشكل واضح وصريح وفعال مع الفلسطينيين المظلومين في المنتديات الدولية، لذلك لا عجب أن أقامت جسرا جويا يحمل مئات من الأطنان إلى المحاصرين في غزة عبر طائرات الشحن الجوي العسكري.

وسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله، كذلك هو أمير العفو، عندما بادر برسم بصمة نوعية في تاريخ الكويت عبر العفو الكريم عن مواطنيه الذين أخطأوا الطريق، وحقق لهم بإذن الله وتوفيقه ما لم يكن يحلمون به.

‏ويحق لنا أن نسميه أيضا الأمير العابد المتدين، وليس بالتدين المفرق بين مواطنيه، بل الذي يكرس التآلف بين النسيج الكويتي، يتساوى أمامه جميع المواطنين، يتفاعل مع مناسباتهم الدينية يصلي معهم في مسجد بلال بن رباح، في الوقت الذي ساهم في توسعة العتبة المقدسة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، مثل حرص سموه، رحمه الله، على تقديم كل دعم ممكن لدور العبادة المختلفة جريا على عادة أسرة آل الصباح الكرام.

‏وعزاؤنا في خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله الذي ليس ببعيد عن مرافقة ومواكبة القيادة السياسية منذ نعومة أظفاره، فهو خير خلف لخير سلف بإذن الله تعالى.





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