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بين الصدمة وخلق الحافز.. آراء متباينة حول اعتذار سلة الأولمبي عن البطولة العربية

12/19/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تباينت الآراء بشأن القرار الذي اتخذته اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بالتوافق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، والمتمثل بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لمنتخبات الرجال بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، لأسباب فنية.
وجاء قرار الاعتذار عن عدم المشاركة العربية، بناء على رؤية المدير الفني للمنتخب الأولمبي مروان معتوق ومساعده هيثم طليب، في ظل عدم جاهزية اللاعبين وحاجتهم لفترة تحضير وإعداد أكبر، فضلا عن تجنب تحطيم عزيمة اللاعبين الشباب وتكبيدهم خسائر كبيرة أمام منتخبات قوية، تؤثر على معنوياتهم في مرحلة سنية مبكرة.
وتضم قائمة المنتخب الأولمبي، الذي يخوض اليوم معسكرا تدريبيا في مصر يمتد حتى 26 من الشهر الحالي؛ مروان معتوق مديرا فنيا وهيثم طليب مساعدا للمدرب وإبراهيم بني فواز معالجا ومحمد الدباس مديرا للمنتخبات الوطنية، إلى جانب 17 لاعبا، وهم: عبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخزاعلة وأدهم دجاني وروحي الكيلاني وأحمد الحموري وعلي كنعان وباسل أبو عبود وفادي قرمش ونبيل أبو شريخ وعاكف الشياب وعصام هزايمة وعمر أبو شريخ ونبيل خوالدة ومحمود هزايمة وعمر سلمان وعبدالله شتات.
ويقول المدرب الوطني د.إبراهيم العصعوص، في معرض رده على استفسارات "الغد" حول قرار الاعتذار: "المشاركة مرحلة يجب أن يمر فيها المنتخب الأولمبي ولا يمكن القفز عنها، كما أن مرحلة إعداد المنتخب الأولمبي يجب أن تمر بمرحلة تفاوت في النتائج، خصوصا وأن الهدف المعلن للبناء يختلف عن طموحات الفرق المشاركة في البطولة".
واستطرد: "يجب ألا تشكل النتائج المتوقع تسجيلها في البطولة العربية معيارا للجهاز الفني من أجل المشاركة، وأعتقد أن سبب الاعتذار عن عدم المشاركة غير مقنع، ولا ينسجم مع استراتيجيات الإعداد التي يجب صياغتها للمستقبل، والتي تتطلب التحلي بالصبر وامتلاك النفس الطويل لتحقيق الأهداف".
ومن جانبه، أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول للرجال، عبدالله أبو قورة، صحة القرار الذي اتخذه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، لافتا إلى أن رؤية الجهاز الفني تختلف عن آمال الشارع الرياضي، بقوله: "نمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة، لكننا غير جاهزين في الوقت الحالي لمقارعة منتخبات متمرسة في البطولة العربية، خاصة مع توقف المسابقة المحلية، لذلك فإن حجم الخسائر سيشكل صدمة لأركان المنظومة كاملة، ومن الجيد أن نتحلى بالواقعية وأن نؤمن بقدراتنا، فالرؤية الفنية للجهاز التدريبي تكون أكثر وضوحا من رؤية المتابعين والمراقبين".
وفي المقابل، يؤكد المدرب الوطني يوسف أبو بكر، المدير الفني لفرق الناشئات بنادي شباب الفحيص: "لا أعتقد أن النتائج المتوقعة في البطولة كانت ستشكل ضغطا نفسيا على اللاعبين، الأهم الآن هو إكسابهم خبرات من خلال احتكاكهم مع لاعبين بمستويات عالية"، لافتا إلى أن أغلب عناصر المنتخب الوطني المستدعاة لا تمثل أنديتها أو المنتخبات الوطنية كأشخاص مؤثرين وأصحاب قيادة.
ويتابع: "لا يمكن تفويت فرصة المشاركة بهذا النوع من البطولات، حيث إن فائدة المباريات تختلف عن المعسكرات، كما أن الجهاز الفني يلعب دون ضغوطات نفسية، ويجب أن يكون الإعداد مختلفا للاعبين الشباب في فترة عطائهم"، مشددا على أن المنتخبات صاحبة الإنجازات حظيت ببدايات واختبارات صعبة قبل بلوغ الأهداف المنشودة.
بدوره، رفض المدرب الوطني نهاد ماضي قرار الاعتذار عن عدم خوض البطولة العربية، مؤكدا أن نتائج البطولة كانت ستشكل صدمة إيجابية للاعبين الشباب يمكن تجاوزها بسرعة كبيرة.
وأشار: "اللاعبون تحت 23 عاما يحتاجون لفرصة احتكاك حقيقي في ظل غياب البطولة الرسمية التي تنصفهم، وتكون فائدة المعسكر في التجهيز للبطولات وقياس مدى فاعلية الخطط الفنية، وعليه فإن البطولة العربية كانت تمثل بوصلة اللاعبين لمعرفة الاتجاه الصحيح الذي عليهم سلكه، وخلق الحافز أمامهم لرفع معدل ساعات التدريب والعمل البدني والفني لتطوير قدراتهم".
إلى ذلك، يرى مراقبون أن قرار الاحتجاب عن المشاركة العربية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن فارق المستوى مع المنتخبات العربية المشاركة والتي تدخل البطولة بنجوم الصف الأول لديها، يجعل المباراة فقيرة فنيا لكونها ستدار من طرف واحد على أرض الملعب، ما قد يجعل اللاعبين عرضة للسخرية ويضعهم تحت ضغوطات نفسية مبكرة، مؤكدين ضرورة البحث عن خوض مباريات ودية مع منتخبات تمثل الفئة نفسها وبمستويات متقاربة أو أعلى فنيا، سعيا للتدرج في عملية إكساب اللاعبين الخبرات والبناء بشكل صحيح.

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