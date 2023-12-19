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عموتة يعلن قائمة النشامى لنهائيات كأس آسيا

12/19/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، القائمة المبدئية لاعبين الذين سيمثلون الفريق في نهائيات كاس آسيا بقطر مطلع العام المقبل.


وضمت القائمة اللاعبين: يزيد ابو ليلى، عبد الله الزعبي، عبد الله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، احسان حداد، فراس شلباية، رجائي عايد، نزار الرشدان، سليم عبيد، فادي عوض، ابراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن نعيمات.

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