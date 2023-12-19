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بعد أحداث الشمال: بلورة رؤية جديدة تحصن الحاضنة الشعبية للجيش ومفاهيم الانتماء

12/19/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات ‏ عمان- في ظل ما كشفته التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية والشرقية، التي انشغلت بمستوى عال من المواجهات المسلحة مع مهربي المخدرات والاسلحة، وبما تعمل عليه من خلق لبيئة تعمها الفوضى وتنتشر فيها تجارة المخدرات، يبرز السؤال عن دور الحاضنة المجتمعية في مواجهة هذا التطرف وهذه الحرب، في تحصين المجتمع والوقوف خلف الجيش؟
خبراء عسكريون يؤكدون انه لمواجهة القوى الاقليمية والشبكات الداخلية التي تريد خلق بيئة فوضوية، تخدم أهدافهم الاجرامية، باتت الحاجة ملحة لترسيخ الفلسفة التي قام عليها الجيش العربي، في أنه جيش لكل الوطن، ومن هذا المنطلق، لا بد من ترسيخ هذا المفهوم بين المواطنين، لكبح جماح اي أجندات هدامة.
ويقترح الخبراء، إطلاق برامج ترفع الوعي بهذا الدور الوطني للجيش العربي، وتحذر من مستوى وأشكال المخاطر في كل الاوقات والمحافل، عبر الاحتفالات والندوات واللقاءات، والبرامج والزيارات لوحدات وتشكيلات عسكرية، لتعميق اواصر الاعتزار والانتماء الوطني والتدرج بإيجاد حاضنة قوية داعمة لجهود الجيش، مشيرين الى أهمية دور مديريتي الاعلام العسكري و الثقافة العسكرية في هذا الاطار.
وأشاروا إلى أن منظومة العلوم العسكرية التي تدرس في الجامعات الأردنية، تهدف للمساهمة بإنشاء جيل واع ومنتم ومرتبط، بعلاقة قوية مع جيشه، مبينين أن الانسان الأردني يمثل فعلا حاضنة آمنة ومؤتمنة وداعمة رئيسية للجيش.
مدير التوجيه المعنوي الأسبق د. محمد خلف الرقاد، قال إن الفلسفة التي قام عليها الجيش العربي، هي انه جيش لكل الوطن، ويقف على المسافة نفسها من كل مكونات المجتمع الأردني الاجتماعية والسياسية وغيرها، مبينا أن الجيش يؤمن بانه وجد لخدمة وطنه ومواطنيه وقيادته وأبناء هذا الجيش، من صلب أبناء الوطن.
من جهته، بين الخبير العسكري العميد المتقاعد محمد سليم السحيم، أن ما تقوم به القوات المسلحة بمواجهة التهديدات على الحدود الشمالية والشرقية، هدفها توهم القدرة على زعزعة الامن الداخلي الأردني وإشغاله عن دوره المحوري الداعم لاشقائنا في فلسطين، وفي العالم العربي والإسلامي على مر التاريخ.
وقال إن مواجهة هذه التهديدات من خلال عاملين مهمين: الاول عبر جهود قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية القوية بتدريبها وجاهزيتها القتالية ومعداتها واجهزتها الاستخبارية، القادرة على جعل الحدود الأردنية مقبرة لكل من تسول نفسة الاقتراب منها، والثاني بتكاتف الأردنيين ووقوفهم خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وقواتهم المسلحة والأجهزة الامنية، لانهم الداعمون لابنائنا في هذة الاجهزة، والذين ما يزالون يستذكرون مواقف اجدادهم الأردنيين المشرفة، التي جاوزت بالوطن مختلف المحن والصعاب منذ نشأة المملكة، وظلت على عهدها وعروبتها في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها في الحروب والحوادث الأليمة، كما أن الأردن يبقى الملاذ الآمن لكل دخيل طالبا الأمن والأمان.
واوضح السحيم، أهمية تطوير قواعد الاشتباك لتتلاءم مع حجم التهديد وايجاد منطقة آمنة داخل الحدود السورية بـ5 كلم على الاقل واعتبارها منطقة محرم الدخول اليها، والتعامل مع اي هدف يظهر فيها بالرماية المباشرة وغير المباشرة ودون تردد، بخاصة واننا امام دول تعاني من انفلات امني وارهاصات قتال طائفي.
وأعاد التأكيد على أن الأردن بقواته المسلحة وأجهزته الامنية، قادر بما لا يدعو مجالا للشك على تحطيم أوهام المجموعات الارهابية، ومن ورائها، بتكاتف الشعب الحريص على امن واستقرار وطنه، والوقوف صفا واحدا لمساندة قواتنا المسلحة، لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن الغالي وبقيادته الحكيمة.
وقال السحيم، إن "الأردن لم يعتد على احد. كان على الدوام مع وحدة الصف العربي ومدافعا عن مقدساته، وداعما اساسيا للقضية المركزية قضية فلسطين".
العميد المتقاعد حسن فهد أبوزيد قال، إن علاقة الأردني بالجيش العربي قوية، فالجيش مصدر ثقة وفخر لشعبه وقائده، مشيرا إلى أن المواطن سيظل الحاضنة الداعمة والمساندة للجيش في اي قرار يتخذه، بخاصة بشأن الدفاع عن الوطن.
واقترح أبوزيد، تعزيز هذه العلاقة بتوسيع تدريس منظومة العلوم العسكرية في الجامعات، لإنشاء جيل واع ومنتم، والانطلاق من تجذير أدوار الجيش في الوعي الجمعي لتعزيز الثقة وتدعيم حاضنة مجتمعية، تقف خلفه في جميع الاوقات.
وبين أن رسالة الجيش الاساسية، هي الدفاع عن الوطن، فضلا عن استثمار المناسبات الوطنية والندوات واللقاءات، لنشر رسالته في الدفاع، مشيرا إلى دور مديريتي الاعلام والثقافة العسكريتين في هذا المجال، وتنفيذ برامج وزيارات لوحدات وتشكيلات عسكرية لتعميق أواصر الاعتزار والانتماء الوطني، لإيجاد الحاضنة القوية خلف الجيش.

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