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الإنترنت يتوافر في 92 % من منازل الأردنيين

12/19/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– كشف مسح رسمي أن 92 % من الأسر الأردنية يتوفر في منازلها خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها مع نهاية العام الماضي.
وبين المسح الذي، الذي أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة الأسر التي يتوافر لديها خدمات الإنترنت في منازلها في الأردن وبمختلف التقنيات قد تجاوزت المعدل العربي في المنطقة والذي يبلغ 62.3 %، والمعدل العالمي الذي يبلغ قرابة 65.7 %.
ووفقا لنتائج المسح، فقد زادت نسبة الأسر التي يتوافر لديها الإنترنت في منازلها في العام 2022 قياسا بالنسبة المسجلة في العام 2021 والتي بلغت وقتها 90.1 %.
وقالت نتائج المسح "معدل إنفاق الأسرة الشهري على خدمات الإنترنت المتنقل بلغت في العام 2022 قرابة 7.5 دينار، فيما بلغ المعدل لخدمات الإنترنت السلكي عريض النطاق قرابة 16.8 دينار". وتقدم في السوق المحلي تقنيات مختلفة للإنترنت منها الإنترنت السلكي مثل "الاي دي اس ال" و "الفايبر"، والإنترنت المتنقل عريض النطاق عبر الهواتف الذكية من خلال تقنيات الأجيال الثالث والرابع والخامس.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ عدد سكان المملكة نهاية العام الماضي 11.3 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الأسر. 2.344 مليون أسرة، بمعدل عدد أفراد الأسرة الأردنية بلغ 4.8 فرد.
وعلى مستوى الأفراد ذكرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر ممن يستخدمون خدمات الإنترنت بغض النظر عن المكان والزمان بلغت 90.5 % مرتفعة عن النسبة المسجلة في العام 2021 والتي بلغت وقتها قرابة 86 %.
ووفقا لنتائج المسح فنسبة الأفراد الأردنيين الذين يستخدمون الإنترنت تزيد على النسبة في المنطقة العربية والبالغة 70.3 %، والنسبة في العالم التي تبلغ قرابة 66.3 %.
وبينت النتائج أن نسبة استخدام الإنترنت بين الذكور ممن أعمارهم خمس سنوات بلغت حوالي 91.9 %، فيما بلغت النسبة بين الإناث 89.2 %.
وبالنسبة للفئات العمرية الأكثر استخداما للإنترنت في المملكة أوضحت نتائج المسح أن الفئة العمرية من 25 سنة الى 39 سنة كانت الأكثر استخداما للإنترنت ولكلا الجنسين بنسبة بلغت 97.3 %.
وغطى المسح العام 2022، وشمل عينة من الأسر بلغ عددها 4140 أسرة أردنية بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم الثلاثة: الشمال والوسط والجنوب، وعلى مستوى الحضر والريف.
وتم تنفيذ المسح لأول مرة في العام 2007، وقد استمرت الوزارة ودائرة الإحصاءات العامة في تنفيذه نظرا لأهميته في توفير بيانات ومعلومات حول استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الأردنيين أسرا وأفرادا.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن "المسح الذي يتم إعداده سنويا يهدف إلى توفير قاعدة بيانات خاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل بين الأسر الأردنية وأفرادها".
وتعدّ البيانات التي يوفرها المسح ذات أهمية كبيرة خاصة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسهم هذه البيانات في التعرف على واقع استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات استخدامها داخل المنازل والمعوقات التي تحول دون انتشارها.
كما أن نتائج المسح ترسل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعدّ بياناته مدخلا أساسيا في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تقارن بين مختلف الدول فيما يخص انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الدول.

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