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هل تتحقق الهدنة بين حماس والاحتلال.. ومن سيفرض شروطه؟

12/19/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – يتساءل محللون سياسيون عما إذا كانت ساحة الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تشهد تحولا كبيرا في المواقف الغربية تجاه الحرب الدائرة منذ 74 يومًا، في ظل اجتماعات أميركية صهيونية قطرية مؤخرا للترتيب لهدنة جديدة، ومن الذي سيفرض شروطه من الطرفين في نهاية المطاف؟
يأتي ذلك في الوقت الذي كررت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شروطها بأن "لا تبادل إلا بوقف كامل لإطلاق النار وتبييض السجون وخروج الجيش الصهيوني من كامل القطاع"، وفضلا عن شروط أخرى عديدة.
وفي هذا الصدد، رجح وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن تكون ظروف الهدنة القادمة مشابهة للهدنة الأولى، من حيث رغبة الولايات المتحدة في توفير فاصل إنساني يخفف من ضغط الرأي العام، وأيضا يفتح المجال لإخراج عدد من الأسرى.
وأضاف المعايطة في تصريح لـ"الغد": "بالنسبة لحماس فإنها تريد وقفا لإطلاق النار يخفف الضغط عليها وعلى أهل غزة، وتزيد بذلك من كميات المساعدات".
وزاد: "أما نتنياهو فهو ليس متحمّسا لهذه الهدنة، لكنه يذهب لها تحت ضغط أميركي ومن أهالي الأسرى".
ولفت إلى أن حماس تتحدث حاليا عن شرط وقف إطلاق النار، وهذا الشرط له تفسيران، الأول هو وقف مؤقت كما في المرة السابقة لعدة أيام، والشرط الثاني الذي تريده الحركة هو وقف كامل، مع سعي لصفقة تبادل واسعة تحقق لها مكسبا سياسيا.
وأكد أن الوقف الكامل للعدوان ليس على أجندة الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة في هذه المرحلة، مبينا أنه لن تكون هناك استجابة لشرط الوقف الكامل لإطلاق النار.
وقال المعايطة: "أعتقد في النهاية أننا مقبلون على هدنة تشبه إلى حدّ ما الهدنة الأولى مع اختلاف في بعض التفاصيل، وهي هدنة لكل الأطراف مصلحة فيها".
وأضاف مستدركا: "إلا إذا ذهبت حماس للتشدد في موضوع وقف كامل للعدوان، فأعتقد حينها أن هذا سيعطّل المفاوضات في مراحلها الأولية، وقد يفرض تفاصيل أخرى للهدنة بعد العودة للتفاوض".
من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور بدر الماضي، أن الحديث الآن يتمحور حول حرب شرسة على قطاع غزة لأكثر من 74 يوما في ظل جهود دولية خجولة لمحاولة وقف الهجوم العنيف البربري غير المبرر من قبل دولة الاحتلال على المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف الماضي في تصريحات لـ"الغد"، أنه على الرغم من الكثير من اللقاءات التي تحاول إيجاد أرضية مشتركة لوقف إطلاق النار، إلا أن الكيان الصهيوني ما يزال يجد نفسه صاحب الحق، وفي الوقت نفسه صاحب اليد الطولى في القرار السياسي والعسكري.
وأوضح أن "الاحتلال لا يعير أي انتباه للمجتمع الدولي وما يطلبه منها، لأنه يعلم بأن النظام الغربي الرسمي والولايات المتحدة لا يستطيعان إلا أن يدعماه في حربه على قطاع غزة، ولا يمكن لهذه الدول أن تدين سلوكه العسكري والسياسي".
واعتبر أنه في "الساعات الماضية، هناك حديث عن قرار هدنة جديدة، ويمكن أن تحصل في أي وقت خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تكون قبل نهاية هذا العام".
فيما اعتبر أن شرط حماس بتبييض السجون في الهدنة المقبلة "فيه مبالغة كبيرة جدا، كما يمكن لجيش الاحتلال أن يخرج من الجزء الأكبر من قطاع غزة لكنه لن يخرج بشكل كامل إلا بضمانات أمنية".
ولفت الماضي إلى أن هذه الضمانات "قد تكفل وجود منطقة آمنة في شمال غزة أو دخول قوات دولية لصدّ أي عمل في المستقبل من قبل قوات المقاومة على جيش الاحتلال".
وقال: "أعتقد أن ما يجري على الأرض الآن هو بالتأكيد ليس في صالح الطرفين، لا المقاومة ولا الكيان الصهيوني، ولكن ما يزيد الضغط على دولة الاحتلال هو وجود أسرى كُثر لدى المقاومة، فضلا عن ضغط المجتمع الدولي والدول الغربية عليها بسبب سلوكها على الأرض".
ولفت الماضي إلى أن العالم الغربي "لا يمكن أن يتماهى طوال الوقت مع هذا السلوك، وعلى دولة الاحتلال احترام ما تطلبه الولايات المتحدة والغرب حتى وإن كان ذلك خلف الأبواب المغلقة".
وفي موضوع تبييض السجون، أكد الماضي: "نحن نعلم أن الاحتلال اعتقل أكثر من 4500 فلسطيني خلال فترة الحرب، وهو لن يقبل بهذه الشروط كاملة لأنه أقام موازنة في قضية السجون، وربما تجري مفاوضات على سجناء الحرب المعتقلين مؤخرا".
وأشار إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن حماس هي من فرضت شروطها، لكنه لا ينفي ذلك لأن المقاومة صلبة واستطاعت تكبيد العدو خسائر هائلة جدا.
وأكد الماضي أن الخسارة تبقى كبيرة أيضا في الجانب الفلسطيني، مبينا أن "الانتصار والهزيمة سيبقيان أمرا نسبياً في عين كلا الطرفين".

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