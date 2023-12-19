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بلديات 2024: اتهامات متبادلة مع الإدارة المحلية.. وأعباء مالية تثقل كاهلها

12/19/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات تعبر البلديات عامها الجديد وهي محملة بالكثير من الأعباء المالية التي ما تزال تُثقل كاهلها منذ عدة سنوات ماضية، ودون حلول ناجعة لها من قبل المعنيين في وزارة الإدارة المحلية، فيما تؤكد الوزارة من جهتها، أن مخصصات عوائد المحروقات للبلديات تُحول شهريا لحساباتها المالية، كما تقوم، وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بإجراء تسوية لتحصيل البلديات لرسوم مخالفات السير.
عموما، فإن أعباء البلديات المالية تُضاف إليها، ايضا، تحديات كثيرة ما تزال تواجه العمل البلدي منذ أعوام عديدة، وتحديدا منذ إقرار قانون الإدارة المحلية عام 2021، من بينها تضييق صلاحيات البلديات بموجب بنوده، والتغول من قبل الحكومة على أعمالها، لأن النصوص القانونية تمنحها تلك الصلاحية.
كما أن "البيروقراطية التي تسود عمل وزارة الإدارة المحلية تُعد واحدة من تلك التحديات التي تنتقل من عام الى آخر مع رؤساء البلديات، الذين لا يستطيعون التعاطي معها".
وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة، أن "التحدي المالي الناتج عن تغول الحكومة على حق البلديات، والمتمثلة بعدم تحويل عوائد المحروقات ورسوم التراخيص والمخالفات يُسهم في عرقلة العمل البلدي في مختلف مجالاته".
وتنص المادة 28 الفقرة (أ) من قانون الإدارة المحلية على أنه "يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وأعمال الصيانة نسبة 50 % من الرسوم، والضرائب، والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة، أو المنتجة في المملكة".
وبين المعايطة أن "50 % من المبلغ الإجمالي لتلك الرسوم يتم تحويله للبلديات فقط، والذي يُعد مخالفاً لما نصت عليه بنود القانون".
وتنص المادة 29 من قانون الإدارة المحلية على أنه "يحول للبلديات ما نسبته 40 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات، والغرامات التي تحصل عن مخالفات بنوده، وعن المخالفات الصحية والبلدية".
ولفت لـ"الغد" الى أن "زيادة حصة عوائد المحروقات نحو 10 ملايين دينار ضمن موازنة الإدارة المحلية للعام المقبل لا تلبي احتياجات البلديات، بل تعد أقل بكثير من الحصة المقررة لها بموجب القانون البلدي".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "سياسة وزارة الإدارة المحلية في تشكيل مجالس الخدمات المشتركة الجديدة، والتعيينات التي تجري داخلها ترهق البلديات، لأنها تستنزف موازناتها المالية".
ودعا المعايطة وزارة الإدارة المحلية إلى تغيير نهجها الجديد بشأن تلك المجالس، ووقف التعيينات فيها، لاسيما وأنه في حال صدور قرار بحلها فإن كافة الموظفين سيجري تحويلهم الى كادر البلديات، ما يترتب معه مزيد من الأعباء المالية والإدارية.
ومن بين التحديات كذلك "صدور أنظمة وتشريعات عن وزارة الإدارية المحلية تُضيق من صلاحيات البلديات، وتفرض من خلالها وصايتها عليها، بعيداً عن دورها الإشرافي والرقابي".
كما أن "البيروقراطية الشديدة التي يتسم بها عمل دوائر وزارة الإدارة المحلية يعيق تنفيذ مخططات التطوير، والخطط الاستراتيجية التي وضعتها البلديات".
ولا توجد "نية حقيقية لتطوير البلديات في المملكة من قبل الجهات المسؤولة في ظل كافة المعيقات والتحديات التي ما تزال تواجه العمل البلدي منذ عدة سنوات"، بحسبه.
بيد أن أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية د. نضال أبو عرابي أكد لـ"الغد"، أن "مخصصات عوائد المحروقات للبلديات تُحول شهريا لحساباتها المالية، في وقت يجري فيه العمل حاليا على تحويل دفعة شهر كانون الأول (ديسمبر) اليوم أو غدا".
ولفت أبو عرابي إلى أن "وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تقوم بإجراء تسوية لتحصيل البلديات لرسوم مخالفات السير".
لكن ذلك الأمر "لا يعني أن تلك الرسوم لا تحول وإنما على دفعات مالية وبحسب ما يتوفر لدى أمانة عمان الكبرى من سيولة نقدية، فيما أن مستحقات البلديات عن رسوم تراخيص اقتناء المركبات تُدفع كاملاً لها" بحسبه.
ورغم ما يقره قانون البلديات في مادته الـ28 إلا أن "العديد من البلديات، ورغم أنها على مشارف انتهاء العام الحالي، ما تزال تطالب وزارة الإدارة المحلية بحصتها المالية من عوائد المشتقات النفطية"، وفق رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي.
وبين الزيناتي أن "خمسة ملايين دينار حصة بلدية الرصيفة من عوائد المحروقات لم تتقاضاها كاملة بعد، ما ينعكس سلبا على أداء خدماتها، بل ويشكل عجزا في الموازنة المالية السنوية لها".
وبالإضافة الى ذلك، فإن "البلدية لديها مطالبة مالية لدى أمانة عمان الكبرى بقيمة مليونين دينار كعوائد عن المخالفات ورسوم التراخيص لم تحول لغاية الآن إلى حسابها المالي في بنك تنمية المدن والقرى".
كما أن "البيروقراطية التي تطغى على عمل الوزارة، مثل التأخر في الرد على المطالبات والقرارات المتعلقة بعمل البلدية، إلى جانب 22 بندا في قانون الإدارة المحلية الجديد تحد جميعها من صلاحية البلديات، لكن تلك النصوص تمنح الوزير صلاحيات أوسع"، بحسبه.
وهذا يتناقض، وفق قوله "مع المبدأ الذي أنشئت على أساسه البلدية بكونها مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا".
وقال إن "التباطؤ بمنح الموافقات على العطاءات من الوزارة، مع شريطة دفع المبالغ المالية كاملة للمقاولين وقبل مباشرة العمل، يدفع بالبلدية لتأجيل الكثير من أعمالها الخدماتية".
ومن بين المشكلات الأخرى "أجور العاملين في البلدية التي لا تدفع بمواعيدها، لأن بنك تنمية المدن والقرى لا يتوفر في حساباته أي مبالغ مالية لتلك الغاية"، تبعا له.
وشدد على أن "ثمة العديد من المطالبات المالية لمقاولي المشاريع أوقفت لعدم توفر سيولة مالية لدى البنك وفي حسابات البلديات لدفعها".
وأكد الزيناتي أن "البلديات بحاجة لمنحها المزيد من الصلاحيات والموازنات المالية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وبأن تحقق مفهوم التنمية المحلية".
وفي المقابل، أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية م. حسين المهيدات لـ"الغد"، أن "قانون الإدارة المحلية الجديد سُيطبق لدورة كاملة للاستدلال على الثغرات وما المطلوب تغييره في بنوده لدى العمل على تعديله مستقبلا".
لكن مهيدات شدد على أن "بنود القانون والعديد من الأنظمة والتعليمات الصادرة عنه ساهمت في توسيع صلاحيات البلديات".
وأما فيما يتعلق بمنح الموافقات على العطاءات فإن "التأخير يكون نتيجة نقص في الوثائق الواجب إرفاقها من البلديات، وغير ذلك فإن أي موافقة لأي عطاء تصدر خلال أسبوع من تسلم الوثيقة من البلدية"، وفق قوله.
وعلى صعيد العاملين في البلديات فإن التحديات تختلف، إذ إن "العمل البلدي يتخبط ما بين القوانين والأنظمة، التي تركت اختيارات المجالس البلدية من خلال العمليات الانتخابية، وبانتخاب مسؤولين لا يملكون الكفاءة لقيادة البلديات"، وفق رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي.
وبين السعدي لـ"الغد" إن "رؤساء البلديات أو أعضاء المجالس البلدية ليسوا جميعهم على دراية كافية بالعمل البلدي، لذلك لا توجد الكثير من الإنجازات المحققة على مستوى الخدمات للمواطنين والبنية التحتية".
كما أن "عدم دراية رؤساء البلديات بالأنظمة والقوانين، يدفع بهم لأخذ قرارات مجحفة بالعاملين والموظفين فيها".
وشدد على أن "حال البلديات لن يصلح ما دام العمل بآلية الانتخاب مستمرة، والتي لا بد أن تتبدل بحيث يصبح التعيين لأصحاب الكفاءات النظام المعتمد".

MENAFN19122023000072011014ID1107630201

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