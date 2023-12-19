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80 % من الغزيين مشردون برغم حظر القانون الدولي للعقاب الجماعي

12/19/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون في وقت يحتفل العالم فيه (20 تشرين الثاني (ديسمبر) سنويا باليوم الدولي للتضامن الإنساني، يركز هذا العام على القضاء على الفقر وضمان الكرامة للجميع.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس، أعلن عن استشهاد 300 نازح في الملاجئ التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، وإصابة أكثر من ألف نازح فيها منذ 7 اكتوبر في قطاع غزة.
كما أعلن المكتب الأممي "أوتشا"، عن تضرر 70 مدرسة تابعة للوكالة في القطاع، منها نحو 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ ومراكز للإيواء للنازحين.
وتأتي هذه المناسبة كغيرها من الأيام الدولية للأمم المتحدة، في ظل استمرار آلة القتل الصهيونية بمجازرها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، اذ تستشهد اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة، بحسب وكالة الأمم المتحدة للمرأة حتى الآن، إلى جانب فقدان 2700 امرأة في غزة لأزواجهن، وفقدان 10 آلاف طفل لآبائهم، حسب أحدث الإحصاءات المنشورة أيضا على صفحات الأمم المتحدة الرسمية.
وفيما تفقد كل الأيام الدولية أهدافها التي أطلقت من أجلها، فإن 80 % من الغزيين باتوا مشردين، برغم حظر القانون الدولي للعقاب الجماعي، بحيث تواجه أيضا 68 ألف امرأة مرضعة نقصا حادا في الغذاء، عدا عن تضور النساء الحوامل جوعا ويقدر عددهن بنحو 45 ألف امرأة وفق تقديرات أممية.
واشار تقرير نشرته الأمم المتحدة، يغطي تداعيات الاعمال القتالية ليومي 17و18 تشرين الثاني (ديسمبر) الحالي، إلى أن عشرات الآلاف ممن يحطون رحالهم في رفح يعانون من ظروف شديدة الاكتظاظ بمراكز الإيواء، اذ زادت الكثافة السكانية في رفح 4 أضعافا عما كانت عليه وبما يتجاوز 12 ألفا/ كلم 2، فيما يشكل متوسط عدد المهجرين في مراكز الإيواء التابعة لـ"الأونروا" في المنطقتين الوسطى والجنوبية 4 أضعاف القدرة الاستيعابية للمراكز.
أما بالنسبة للأسر والعائلات المهجرة التي أفادت بأن أفرادها ينامون جوعا في الليل، فارتفع من 34 % إلى 50 % وفقا لآخر تقييم أجرته الأمم المتحدة في 27 و28 تشرين الثاني "نوفمبر" المنصرم من بين تلك الأسر.
واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، أن العام الحالي، الأكثر دموية بتسجيل عدد الضحايا منذ عام 2005 في الضفة.
وبين التقرير أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صرفت حتى منتصف الشهر الحالي، 525 مليون دولار لصالح النداء العاجل الذي أطلقته المنظمة الدولية، لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها لدعم 2.2 مليون شخص في القطاع ونصف مليون شخص في الضفة، ويشكل 43 % من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار أميركي.
وبشأن أزمة الجوع وتفاقمها عالميا، أشارت الأمم المتحدة إلى أن 117 مليونا في العالم دفعوا إلى الجوع بسبب الصراعات في السنوات الأخيرة، وأن 333 مليونا سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 78 دولة عبر السنوات 2023-2024.
فيما أشار الصندوق في دراسة أعدها بالشراكة مع "الإسكوا" إلى حجم الأضرار التي ستلحق بالتنمية البشرية في القطاع لجهة تأخرها 19 عاما، كشفت الدراسة عن احتمالات فقدان الاقتصاد الصهيوني أيضا لـ10 % من الناتج المحلي الإجمالي له مع نهاية العام المقبل، جراء الحرب على غزة بـ50 مليار دولار.
ونقلت أخبار الأمم المتحدة، عن مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر أمس، بأن الوضع في غزة مأساوي حيث لا أغذية في المتاجر والثلاجات والأسواق.
ونوه إلى أن زيارته الأخيرة للقطاع، لمس فيها فقدان العاملين في البرنامج أوزانهم بالرغم من القدرة الشرائية لهم مرجعا ذلك إلى خلو الأسواق من الأغذية في وقت تحولت فيه أحياء بأكملها في غزة إلى أكوام من الأنقاض.

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