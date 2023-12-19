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تسليح المخدرات ميليشيات التهريب تحمي تجارتها

12/19/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان- علامات استفهام عديدة حول تساؤلات، يتداولها مراقبون بشأن حجم الأسلحة التي ضبطتها قوات حرس الحدود، وخطورتها في المواجهة المسلحة التي استمرت 14 ساعة على الحدود الشمالية فجر أول من أمس.
ومن أبرز ما شغل الرأي العام من تساؤلات حاليا، هو ماذا لو الاسلحة والمتفجرات التي حاولت مليشيات الموت، الزج بتهريبها عبر الحدود الشمالية، من قوات حرس الحدود، وأين سيكون مآلها؟
يرجح مراقبون بأن كميات الاسلحة ونوعيتها ومدى خطورتها، تدل على أن تهريبها الى الأردن، كان لسببين: الاول؛ حماية كميات المخدرات التي فشل المهربون باجتياز الحدود الشمالية بها، لهذا دخلوا في مواجهات مسلحة مع قوات حرس الحدود، اما الثاني، فكان لتسليم كميات السلاح الى ذيولهم من الشركاء في تجارة المخدرات بالأردن، بقصد رفع قدراتهم المسلحة في مواجهة حرس الحدود او الأجهزة الامنية، الذين يلاحقونهم ضمن كمائن ومداهمات مسلحة.
تحليلات عسكرية، أشارت الى ان هناك محاولة لتقوية شوكة تجار المخدرات في الأردن، برفع مستوى تسليحهم، وبالتالي الحد من سيطرة حرس الحدود او قوات الأمن عليهم، أو على أنشطتهم وتحركاتهم بترويج المخدرات محليا، او في حال تهريبها خارج البلاد، فيما تعيش هذه الميليشيات المقيمة جنوب سورية، على التمويل مما جنته من مليارات الدولارات عبر مصانع الكبتاجون وإنتاج المخدرات في سورية ولبنان، وتحتاج لأن تصل الى دول الاستهلاك، مرورا من الأردن، والعمل على تحويله ايضا لدولة مستهلكة لهذه الآفة، ورفع كميات إنتاجه بذلك، ما يرفع من الاموال المتدفقة لتلك الميليشيات.
قوات حرس الحدود، قبضت على 9 مسلحين ممن اشتبكوا معها على مدار 14 ساعة متواصلة، وضبط 4 صواريح من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من نوع "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع "جي3"، وبندقية نوع "m16" مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بمواد متفجرة، وضبط كميات كبيرة جدا وصلت الى 5 ملايين حبة كبتاجون و13 الف كف حشيش، وفق مصدر عسكري في بيان صادر عن مديرية الاعلام العسكري في القوات المسلحة.
الخبير العسكري اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، قال إن هناك احتمالين لاستعمال هذه الكميات من الاسلحة والمتفجرات، الاول لاستخدامها في مواجهة حرس الحدود، ذات القوة العالية، والتسليح النوعي والحديث، ومهارات رجالها الفائقة، وهنا تحاول ميليشيا التهريب، مضاهاة حرس الحدود، بالتسليح، لرفع وتيرة تهريبهم للمخدرات، وهو ما تفصح عنه كميات المخدرات المضبوطة، والتي تحتاج لمهربين متدربين وأسلحة نوعية لحماية أعمالهم الإجرامية، لمواجهة حرس الحدود المتفوقين عليهم بعقيدتهم القتالية الوطنية، وعدتهم وعتادهم ومهاراتهم وقوتهم، وهو ما أجهض مهمة المليشيات وأفشلها، في عمليات أول من امس.
وأيده مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب العميد المتقاعد نايف الجالودي، برؤيته في أن الهدف من تهريب الاسلحة، يرتبط بانتماء المهربين لمليشيا تسعى لاجتياز الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة.
وبين الجالودي، أن الحدود السورية مع الأردن، شهدت تطورا لافتا وتحولا نوعيا ونقلة خطرة، بتحولها من نقاط لتهريب المخدرات، إلى تهريب الأسلحة أيضا، كصواريخ آر بي جي، والروكوت لانشر والمتفجرات، وفق بيان الجيش.
وقال "كنا قد توقعنا في تصريح سابق، ارتفاع وتيرة عمليات تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن في الشتاء، الذي يشكل فرصة مواتية للمهربين، لعبور مسالك صحراوية صعبة في الواجهة العسكرية الشرقية من المملكة، مشيرا الى أن هناك كثيرا من السيناريوهات لتفسير هذا التحول.
وبين أن من هذه السيناريوهات، ما اعتقدت شبكات التهريب الموجودة في سورية، بأنه تراخ في الإجراءات الأمنية الأردنية على الحدود، جراء انشغال الأردن بالحرب الصهيونية الوحشية على غزة، فذهبت لاستغلال الفرصة لزيادة نشاطها بتهريب المخدرات.
وأوضح أن ما استخدمته ميليشيات التهريب من نوعيات أسلحة، قد يكون لحماية عمليات تهريب المخدرات، الى جانب تجربة تهريب الأسلحة، بهدف زعزعة استقرار الأمن الداخلي في الأردن، خدمة لمخططات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

MENAFN19122023000072011014ID1107630199

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