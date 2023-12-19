الإقراض الزراعي تطلق خدمة التأمين على الحياة للمزارعين

MENAFN - Alghad Newspaper) قرر مجلـس إدارة مؤسسـة الاقراض الزراعـي برئاسـة وزير الزراعـة المهندس خالـد الحنيفات ادخـال خدمـة التـأمين علـى حيـاة المزارعين المقترضين مـن خـطـر الوفاة والعجـز اعتبـاراً مـن بدايـة العـام المقبل. كما قرر المجلس اشراك المزارعين المقترضـين ممـن حصـلوا علـى قـروض قبـل هـذا التـاريخ وتنطبق عليهم شروط ومعايير التأمين اختياريا واخضـاعهم للتـأمين.

كما شملت القرارات اطـلاق جـائزة (المشروع الريـادي) للأنشطة الزراعيـة والريفيـة، بما فيها معظـم نشـاطات الانتـاج والتصنيع النباتي والحيواني والتنمية الريفيـة، حيـث يـتـم مـنـح جـائزة للمقتـرض صـاحب المشروع الفائز بكل نشـاط زراعـي، بهدف تحفيز المـزارعين على الاقبـال علـى المشـاريع الرياديـة ذات العوائـد المرتفعة وفيهـا تكثيـف لاستخدام التكنولوجيـا ولـهـا آثـار إيجابيـة علـى فـرص العمـل وتعـزز منظومـة الأمـن الغذائي.

كما قرر المجلس تخصيص مبلـغ 200 ألف دينار قـروض بـدون فوائـد لتنفيـذ مـشـروع مبـادرة ( الانتـاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالميـة (الفاو)، حيـث سيتم تمكين المـؤهلين مـن هـذا البرنامج الحصـول علـى قـروض بدون فوائد لاستكمال المشاريع التـي تـم تـأهليهم وتدريبهم عليهـا مـن قبـل منظمـة (الفاو) وعـددهم 71 سيدة و49 رجلا في مجالات التصنيع الغذائي والحصاد المائي. وقـال مـديـر عـام مؤسسة الإقراض الزراعـي المـهنـدس محمـد دوجـان، إن هذه القرارات جاءت تنفيـذاً للـرؤى الملكيـة فـي الإصـلاح الاقتصـادي والإداري وتوفير البيئـة المناسبة للاستثمار والنمـو فـي القطاعـات كافة، وخصوصـاً القطـاع الزراعـي، وتـوفير الحمايـة الاجتماعيـة للمـزارعين المقترضين وورثتهم ومواجهـة الاخطـار المحتملـة، وأهمهـا خـطـر الوفاة والعجـز الـدائم علـى ضـمـان استرداد ديون مؤسسة الاقراض الزراعي والذي بدوره سيعزز الوضع المالي للمؤسسة والتي تعتبر من أهم ادوات دعم القطاع الزراعي وتطويره.