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التعليم العالي: زيادة 19.95 مليون دينار في موازنة 2024

12/19/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- ارتفعت الموازنة المقدرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المقبل، من 96.4 مليون دينار الى 116.33 مليون، بزيادة 19.95 مليون.
وكانت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديرها للعام الحالي في تعويضات العاملين، فزيدت 487 الفا، وتركزت في كلفة الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وابتعاث ملحقين ثقافيين للمكاتب الخارجية والشواغر والإحداثات.
كما تركزت على استخدام السلع والخدمات، بحيث زيدت 15 الفا، توزعت على بنود النفقات التشغيلية.
اما بند اعانات المؤسسات العامة غير المالية، فزيدت 5.120 مليون، وتركز هذا الارتفاع بزيادة مخصصات دعم الجامعات الحكومية 5 ملايين، زيدت 1.4327 مليون، تركزت بزيادة مخصصات مشاريع اللامركزية 1.893 مليون، ورصد مخصصات جديدة لمشروع سكن طلاب التبادل الثقافي 774 ألفا، وزيادة مخصصات المشاريع الملتزم بها 1.1660 مليون، ومن أبرزها مشروعا: دعم صندوق الطالب 10 ملايين وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية (منحة خليجية) 1.480 مليون.
وتعكف الوزارة على بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذو انتاجية مرتفعة، وتوفير المتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة لتمكين المرأة عبر توجيه الطالبات لدراسة تخصصات والتركيز على التعليم التقني في الجامعات الحكومية، وتخصيص 150 نقطة لمن يعانون من نسب عجز وفق تعليمات صندوق دعم الطالب، ما يعطي الطلبة ذوي الإعاقة، أولوية فرصة اضافية للحصول على منح وقروض، وتوفير مقاعد بالجامعات لأبناء الاردنيات بواقع 200 مقعد عبر وحدة تنسيق القبول الموحد.
كما توفر الوزارة وتضمن حق فرصة الحصول على التعليم لذوي الإعاقة في الكليات والجامعات، والقدرة على مواجهة أي تغييرات مناخية وجعل الظروف مناسبة وجاذبة للطلبة.
وتواجه الوزارة ايضا، أي تغييرات مناخية وتسعى للتركيز على استثمار الطاقة البديلة، بانشاء المنصات البحثية التي تركز على التغيير المناخي والنفايات، إضافة لاعداد خطة لمواجهة الكوارث والازمات، وتسهم بتغيير في أنماط التعليم والتركيز على الجوانب التقنية، وتبني الحلول الرقمية والتطوير المستمر على مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
وتعكف الوزارة على تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاته التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية، والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع الدول العربية والاسلامية والاجنبية والهيئات الاقليمية والدولية.
وتعمل الوزارة من عبر برامجها لتمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية، اضافة الى الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، فضلا عن وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي، داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.
كما تعمل على متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج، وتنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها، إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام مجلس التعليم العالي ومتابعة شؤونه
وتزود الوزارة مجلس التعليم العالي بالدراسات والمعلومات والبيانات المتوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتنظم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات للطلبة، وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية
كما تعمل الوزارة وفقا لبرامجها على تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام صدر لهذه الغاية، وتنظيم شؤون الايفاد والإشراف عليه لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الاخرى، وفق نظام صدر لهذه الغاية اضافة الى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات المستقبل والموارد والمؤسسات القادرة على تسريع النمو الاقتصادي الأردني وأهداف نوعية الحياة، فضلا عن تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة.
وتعالج الوزارة، زيادة اعداد الطلبة في الجامعات وارتفاع نسبتهم لاعضاء الهيئة التدريسية وعدم تكافؤ الفرص في القبول وضعف المنظومة التعليمية، وعدم قدرتها على اعداد الخريجين بكفاءات توافق متطلبات سوق العمل.

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