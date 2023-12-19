Wednesday, 20 December 2023 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإدارة المحلية تنفي المساس بمكافآت العاملين في البلديات

12/19/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات ربط رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي، تأخر إصدار تعليمات الموازنة التقديرية للبلديات العام المقبل بتوجه لدى وزارة الإدارة المحلية إدراج بنود تخفض من مكافآت وحوافز موظفي البلديات.
وبين لـ"الغد"، أن "القائمين بوزارة الإدارة المحلية، يعملون حالياً على إيجاد بعض المسميات، والتعريفات المتعلقة بالقوانين والأنظمة لتقليص تلك المبالغ"، لافتا الى أن تعليمات إعداد الموازنة لم تصدر لغاية اللحظة، لإدراج بنود جديدة فيها، تحذف بعض المبالغ المالية من إجمالي رواتب العاملين في البلديات، كبدل التنقلات، والمكافآت والحوافز.
وأوضح أن "تلك الخطوة تعد مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي، والمادة (6) من تعليمات منح المكافآت والحوافز التي تقضي بأن تكون نسبة تلك المخصصات 15 % من إجمالي الرواتب".
وأضاف أن "أجور العاملين (32 ألفا) في البلديات ستنخفض، ولن تلبي المتطلبات المعيشية لهم"، مؤكدا أن "الاتحاد، وفي حال المساس بتعليمات الموازنة للعام المقبل بحقوق ومكتسبات العاملين في البلديات، فسيتخذ إجراءات تصعيدية".
لكن أمين عام وزارة الإدارة المحلية د. نضال أبو عرابي نفى "وجود أي توجه لدى الوزارة بإدراج بنود تمس بالمكافآت والحوافز لموظفي البلديات"، لافتا الى أن "المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، ستدرج على إجمالي رواتبهم كما السابق، ولن يكون هنالك أي تعديل يتعلق بهذا الأمر".
وأشار إلى أن "تعليمات الموازنة التقديرية للبلديات كافة يجري العمل عليها، استعداداً لإصدارها بشكلها النهائي الشهر الحالي".

MENAFN19122023000072011014ID1107630196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث