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الجيش يمضي في مواجهات الشمال.. والمتعاونون مع ميليشيات الموت تحت الملاحقة

12/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- تتفاقم الفوضى الأمنية في مناطق بالجنوب السوري، وترتفع حدة مخاطرها في ظل تنامي أعمال تهريب الاسلحة والمخدرات، وارتكاب عمليات تسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، بدعم من مليشيات تابعة لجهات إقليمية، وسط عدم سيطرة وغياب كامل لقوات النظام السوري في المناطق الحدودية للجنوب السوري.
مراقبون رأوا أن عمليات التهريب التي تنفذها مجموعات ميليشيوية تابعة لجهات إقليمية، امست حاليا تجارة ضخمة جدا، تدر عشرات مليارات الدولارات على هذه الميليشيات، وعبرها أيضا تدعم دولا، مؤكدين أن تلك العمليات لن تتراجع بسهولة، إلا بتصد حازم ورادع لها ولمن يقف خلفها.
وقالوا في تصريحات مفصلة لـ"الغد"، من الواضح بأن الحملة الأردنية الأمنية في ظل ما يجري على الحدود الشمالية الشرقية، ستشمل الداخل المحلي، وملاحقة المتعاونين مع شبكات التهريب الخارجية، ومن يحمون مرور مهرباتها، بقوة السلاح، لتفويت الفرصة على تلك المجموعات الميليشيوية، من التشبيك مع تجار السلاح والعناصر المتطرفة الساعين لإثارة الفوضى والبلبلة في المملكة والإقليم، مؤكدين أن البيئة التي تنشأ فيها تجارة السلاح والمخدرات، من الطبيعي ان تكون بيئة فوضوية، وتعمل وفق اجندات خاصة بجهات إقليمية.
وفي هذا الاطار، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.خالد الشنيكات، ان تجارة المخدرات، تجارة ضخمة، تدر مئات الملايين من الدولارات، وتقف وراءها منظمات اجرامية وارهابية، وبعض الدول، في مسعى منها للاستفادة من هذه التجارة، كما يكون لها اهداف سياسية تتطلع لتحقيقها، باثارة الفوضى وبث القلاقل لإحداث عدم استقرار، يتيح لها إيجاد موطئ قدم لها في البلد المستهدف، وبالتالي ايجاد حضور لها في هذا البلد، والعصف بحالة استقراره، وخلق قوى ظلامية وارهابية منظمة، تستهدف الانسان وتدمر الدول.
وأضاف الشنيكات، أن الطريقة الاسلم لمواجهة هذه الجماعات وشبكاتها، تتبلور بمعاقبة المتعاونين معها من الداخل، أولئك الذين يسعون لتدمير دولهم، لذا تتوجب مواجهتهم بأشد العقوبات، ومحاصرتهم باجراءات امنية وسياسية واقتصادية، تحرمهم من التحرك بحرية في اطار التضييق عليهم، وكذلك إعادة النظر بقانون المخدرات، عبر تشديد العقوبة على كل من يتاجر، أو يروج لهذه الآفة، التي يراد منها ضرب الاستقرار الأردني، بحيث تغلظ العقوبات لتصل الى الاعدام، حتى بقطع دابر المليشيات الخارجية وأذيالها الإجرامية في الداخل.
وقال "لا بد من تنسيق الجهود الأردنية العربية والدولية، لتشكيل تحالف لمواجهة هذه الظاهرة، على اساس أمني استخباراتي اقتصادي، لدعم المجتمعات المتضررة من هذه الآفة، وخلق حاضنة شعبية تتعاون مع الجهات الأمنية ضد قوى الشر والظلام".
من جهته، قال الخبير الامني العقيد المتقاعد د. بشير الدعجة، ان قواتنا المسلحة، بخاصة قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية، تمكنت الأسبوع الماضي من إحباط حوالي أربع عمليات تهريب مخدرات وأسلحة إلى الداخل الأردني عن طريق حدودنا الشمالية، وهذا ليس غريبا على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، التي تتمتع بالاحترافية العسكرية في التعامل مع هؤلاء المجرمين، الذين لديهم الأدوات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والفنية، القادرة على حماية حدودنا التي تبلغ 372 كلم تقريبا، من هؤلاء المهربين، الذين اعتقد بانهم ليسوا مهربين تقليديين كما عهدنا في سنوات سابقة، يقوموا بتهريب المخدرات فقط، بل هم يعملون في نطاق أبعد من ذلك، واهدافهم محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، لكنهم حين مشاهدتهم للدوريات الأردنية الحدودية، يفرون إلى العمق السوري، مخلفين مخدراتهم وراءهم.
وأضاف الدعجة، منذ عدة سنوات يستخدم هؤلاء المهربون الأسلحة في اشتباكاتهم مع القوات المسلحة الأردنية، وقد ارتقى عدد من ابناء جيشنا شهداء خلال الاشتباك معهم، لذا جاءت التعليمات بتغيير قواعد الاشتباك مع هذه المجموعات ذات الطبيعية المليشيوية المسلحة القادمة من الداخل السوري، والمدعومة من ايران والنظام السوري وحزب الله اللبناني.
وقال إنهم محترفون عسكريا، ويمتلكون مهارات الاشتباك والانسحاب، الى جانب التكتيكات العسكرية خلال اشتباكاتهم مع قواتنا المسلحة، وبالتالي فقد أصبح واضحا للعيان بأن أهداف هؤلاء مؤخرا اختلفت، فتهريب المخدرات لديهم ثانوي، أما الهدف الرئيس من ورائه، فهو تهريب أسلحة أوتوماتيكية، وقنابل وصواريخ للداخل الأردني.
وأضاف، هنا السؤال الذي يطرح نفسه، وهنا تكمن الخطورة، إلي أين تذهب هذه الأسلحة الأوتوماتيكية والصواريخ والقنابل والمعدات العسكرية؟ من سيستلمها في الداخل الأردني؟ والى أين تذهب؟ وهل ستبقى في الأردن؟ وهل تستخدمها خلايا إرهابية نائمة في بلدنا، وقال "اطلعت على بيان القوات المسلحة المتعلق بالعملية الاخيرة التي جرت وقائعها اول من أمس، واستوقفتني كلمة صواريخ، من هنا، اعتقد بأن هذا الامر خطر جدا، والمسألة لم تعد مقتصرة على تهريب المخدرات، بل أصبحت أكبر بكثير".
وأضاف "بحسب خبرتي الأمنية، أعتقد بأن أجهزتنا الامنية والعسكرية ستشدد أجراءاتها في صد هذه الجماعات التخريبية، بخاصة وأنه قبض على عدد من عناصرهم، وسيدلوا بمعلومات قيمة وثمينة لأجهزتنا الأمنية وجيشنا، وستكون هنالك ملاحقة ومطاردة ودهم من أجهزتنا الأمنية، لعدد من خلاياهم النائمة، أو ممن في حالة تشبيك أو تواصل مع هؤلاء المسلحين لاستلام هذه الأسلحة".
وقال الدعجة، نشد على يد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، باتخاذ اشد الاجراءات بحقهم وملاحقة المرتبطين بهم او لهم تواصل معهم لدينا أو في الخارج، فضلا عن التنسيق الإقليمي لملاحقة عناصرهم، لمنعهم من النيل من أمننا واستقرارنا وزعزعة مجتمعنا، لافتا الى انهم يستغلون ارتكاب مثل هذه الجرائم، في ظل الحرب الوحشية الصهيونية على غزة، وما يتبعها من توترات إقليمية تحيط بالأردن.
عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، قال إن تهريب المخدرات مسألة إقليمية وجيوسياسية، تتجاوز العلاقات الأردنية- السورية، وتهم المنطقة برمتها، بخاصة دول الخليج العربي، اذ يعمل النظام السوري على إضفاء طابع عسكري على إنتاج المخدرات وتصديرها، والأهم من ذلك كله، أصبح أكثر اعتمادا على اقتصاد المخدرات، بعد أن أدت الحرب والعقوبات على دمشق، والأزمة المالية في لبنان، إلى تدمير الاقتصاد السوري تقريبا.
وأضاف الغزو، أن ما سلف، يشير إلى أنه لا يمكن معالجة قضية المخدرات من دون مقاربة إقليمية، برغم أن التعاون الإقليمي، يبدو بعيد المنال حاليا، وما لم يتبلور رد إقليمي على تهريب المخدرات، ودرجة ما من التعاون من جانب النظام السوري، وإيجاد بدائل لدخل سورية من المخدرات، فإن الأردن سيظل يواجه سيلا ثابتا من المخدرات لأراضيه، أو العبور لأسواق الخليج، وبعبارة أخرى، فإن ضمان أمن الحدود الأردنية حاليا، يبدو أكثر الخيارات الواقعية المتاحة للأردن والفاعلين الإقليميين.
واضاف أنه "لكسر عجلة وشبكة إنتاج وتجارة المخدرات ومحاولة تهريب الاسلحة من سورية الى أراضينا، لا بد من جهد منسق إقليمي ودولي، يستهدف مليشيات طهران وحزب الله، والفرقة الرابعة للنظام السوري، فهم الاطرف الرئيسة الذين يساعدون بإنتاج المخدرات والإشراف على تجارتها وتهريب الاسلحة".
وقال الغزو، إن الأردن سعى طوال الفترة الماضية للتعامل مع مشكلة تجارة المخدرات وفق منطق إدارة المخاطر، فوضعها على قائمة المهددات الأمنية لحدوده مع سورية، التي تتضمن أيضا مشكلة المليشيات الإيرانية وقضايا أمن الحدود الأخرى، غير أن تطور الاتجار بهذه الآفة وتهريب الاسلحة كما ونوعا، دفع بالأردن لحرق المراحل والانتقال للاشتباك المباشر، والمبادرة بالهجوم على قواعد انطلاق عصابات التهريب التي تدر عليها تلك التجارة عشرات مليارات الدولارات، وتقدم دعما لها الى جانب دعم دولي مؤكدا ان تلك العمليات لن تتراجع بسهولة، إلا بتصد حازم ورادع لهذه المجموعات ومن يقف خلفها.

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